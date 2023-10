Journée des aidants : A Grans, Stéphanie a mis sa "vie entre parenthèses" pour s'occuper de sa maman

C'est ce 6 octobre la journée nationale des Aidants. Pour Stéphanie, à Grans (Bouches-du-Rhone), c'est son quotidien depuis cinq ans. Elle s'occupe de Nelly, sa maman âgée de 75 ans, et atteinte de la maladie "à Corps de Lewy", une pathologie neuro-dégénérative qui affecte le cerveau et provoque des troubles cognitifs et moteurs.

Comme 11 millions d'aidants en France, Stéphanie ne compte pas ses heures. L'ancienne représentante dans une grande entreprise médicale a arrêté de travailler pour s'occuper quasiment à temps plein de sa maman. "J'ai décidé de mettre ma vie entre parenthèses pour m'occuper d'elle, ma carrière aussi (...) mais avant tout c'est la famille", raconte celle qui vit à quelques centaines de mètres du domicile de ses parents, totalement aménagé autour de la pathologie de Nelly. "Quand j'ai compris que ça allait être compliqué, qu'elle ne marcherait pas, j'ai décidé de m'occuper d'elle".

Un quotidien millimitré et rythmé par les besoins de sa maman

Les journées sont rythmées et intenses : kiné, sorties, soins, repas... Stéphanie n'arrête jamais. Une boule d'énergie. Au service de sa maman : "On vit en fonction de notre proche, le matin je me lève en me demandant si elle a bien dormi". Alors elle regarde son téléphone et le SMS envoyé par Michel, son papa. Lui aussi fait partie de ce quotidien.

Le mari de Nelly, âgé de 76 ans, vit auprès de son épouse. Il raconte comment "à 7h20, je réveille Nelly, je lui masse les pieds..." avant de reconnaître dans un soupir, "oui c'est lourd parfois".

Le quotidien de Stéphanie est entièrement tourné vers sa maman : "Le matin c'est le kiné, l'orthophoniste, puis l'après-midi ce sont des jeux, des promenades (..) quand ce n'est pas ça, ce sont les courses, aller chercher les protections, les médicaments...". C'est vertigineux.

De l'épuisement... à la fierté "quand je vois ma maman avec un sourire"

Dans l'entourage de Nelly, on raconte, la fatigue, voire l'epuisement, et ces moments où l'on craque. Lors de la rencontre avec France Bleu Provence, nous interpellons Stéphanie : "Vous parlez de votre maman, mais vous ne parlez pas de vous...". Un silence et des larmes, l'armure se brise : "Oui, on s'oublie (...) quand on voit les gens qu'on aime comme ça, on est fort, mais on est sensible (..) on s'inquiète pour nos proches du matin au soir".

Stéphanie ne veut pas faire déménager sa maman en ehpad, persuadée que la retraitée n'y survivrait pas. "On voit que quand on s'occupe bien de ses proches, la vie peut continuer, même si c'est très difficile, il faut le reconnaître". Si l'épuisement se présente, Stéphanie raconte : "oui, on sort plus, c'est très dur, mais je suis fière de ce que je fais quand je vois ma maman avec un sourire. Quand je me regarde dans une glace le matin, je me dis que je ne fais pas ça pour rien".

Stéphanie ne demande pas grand chose pour elle : "Quatre ans que je n'ai pas eu de vacances, on se dit... plus tard". Elle veut toutefois faire passer ce message : ce sont les "aidés" qu'il faut accompagner pour soulager les aidants.