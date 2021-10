Journée des aidants : "j'ai appris à me préserver", témoigne un Savoyard, aidant de son fils atteint d'autisme

Ce mercredi 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants, ces personnes qui accompagnent des proches malades ou en situation de handicap. Ils sont plus de huit millions en France et parmi eux, il y a Davut. Ce papa qui vit en Savoie est l'aidant de son fils, Aymen, atteint d'autisme.

C'est la journée nationale des aidants ce mercredi 6 octobre. En France, ils sont huit à 11 millions à accompagner un proche âgé, malade ou un proche en situation de handicap, ce sont les derniers chiffres du ministère de la Santé. Davut fait partie de ces aidants. Cet habitant de Barberaz dans l'agglomération de Chambéry s'occupe de son fils, Aymen, atteint d'autisme et c'est un vrai travail au quotidien.

Depuis qu'il a été diagnostiqué autiste, vers l'âge de deux ans, Aymen a besoin d'être aidé à chaque instant par son papa Davout. Et c'est encore vrai aujourd'hui à l'âge de 11 ans. "Il y a des choses invisibles pour nous mais agressives pour lui, comme le reflet d'un lampadaire la nuit donc il faut baisser les volets. Il faut l'habiller car il ne le fait pas tout seul, c'est aussi compliqué pour les repas", décrit ce papa.

J'ai fait un burn-out

La journée, Aymen est dans un institut médico-éducatif. A la maison, il y a ses deux grandes sœurs, très présentes, sa maman, mère au foyer et son papa Davout, qui ne travaille plus à l'extérieur. "Au début, j'étais chef d'entreprise, j'avais une TPE dans le bâtiment mais très rapidement, j'ai fait un burn-out et puis, j'ai eu un accident et je suis passé de l'autre côté du miroir", explique Davut. Il veut dire par là que lui aussi est passé du côté du handicap.

C'est finalement, comme un atout pour être l'aidant d'Aymen. "J'ai plus de facilités à déterminer les besoins. J'ai aussi appris à me préserver autant que lui parce qu'on a eu des périodes où _la notion de sacrifice était le premier réflexe en tant que parent_. Mais on ne l'aide pas à s'émanciper, on ne lui montre pas le bon exemple", admet ce papa. Et pour continuer à être un bon aidant, il vient de commencer une formation universitaire sur l'autisme.

Une journée d'information en Savoie et en Haute-Savoie

Dans le cadre de cette journée nationale des aidants, des ateliers et des rencontres sont prévus ce mercredi 6 octobre, à l'Espace Malraux de Chambéry. Des associations tiendront des stands d'information de 10 à 18 heures. C'est co-organisé par l'association PAM 73, un service qui accompagne les aidants de personnes atteints d'autisme, et l'EHPAD les Blés d'or à Saint-Baldoph.

Le documentaire "Trajectoires d'aidants" sera projeté à 16 heures, il sera suivi d'un débat. Vous avez aussi vendredi 8 octobre, une pièce au théâtre Dullin de Chambéry, au sujet des aidants, leurs préoccupations et leurs limites. Tous ces événements sont gratuits, il suffit de s'inscrire auprès de la PAM 73 au 04.79.85.80.89 ou via ce mail : contact@apeichambery.com. A Annecy, le service Prévention et aide aux aidants du CIAS organise ce mercredi 6 octobre tout un forum avec différents ateliers et intervenants, à Bonlieu de 10 heures à 17h30.