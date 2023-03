Journée des aides à domicile : "on est devenues amies", témoigne Jeanne, 91 ans

"Je l'aime beaucoup et puis on discute, vous savez moi je suis toute seule toute la journée !" Jeanne a 91 ans, elle vit dans une résidence autonome à Nantes. Chaque semaine, son aide à domicile Hélène vient pendant deux heures.

Une journée nationale

Ce vendredi 17 mars, c'est la journée nationale des aides à domicile. Une première en France, qui vise à faire connaître ce métier souvent difficile. "J'aimerais que l'on soit plus reconnus, relate Hélène, c'est un métier tellement important." Car au-delà du ménage et de l'entretien du domicile, Hélène prend du temps pour discuter avec Jeanne, "créer du lien social", explique la jeune femme.

Ce lien social, un élément très important pour cette aide à domicile de l'APEF depuis 5 ans. "Je suis aussi là pour redonner vie aux gens. Je suis déjà arrivée chez des gens tristes, et quand je suis repartie, ils étaient de nouveau souriant ! Je trouve ça fantastique", témoigne Hélène. Un lien tissé petit à petit entre les deux femmes. Aujourd'hui, Jeanne n'a pas peur de dire qu'elles sont devenues amies. Émue, Hélène se confie : "c'est touchant, c'est ça que j'aime dans ce métier, ce côté où l'on vous valorise, où on s'attache à vous, on vous aime et j'en ai besoin !"

Hélène consacre le plus clair de son temps à faire le ménage chez Hélène © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Une aide pour le quotidien

À 91 ans, Jeanne ne peut plus faire le grand ménage chez elle, mais seulement des petits nettoyages du quotidien. Elle reconnaît l'utilité de ce service : "une aide ménagère, c'est important pour moi, je vieillis quand même !" Pour Hélène, ce métier a été une évidence rapidement : "je trouve que c'est important de vivre dans un endroit propre ! Mentalement ça fait du bien. C'est une passion pour moi !"

Après les deux heures de nettoyage, Jeanne offre toujours un petit café à Hélène, "et ses gâteaux préférés !", ajoute Jeanne, en souriant. Hélène reviendra dans une semaine.

