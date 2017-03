Journée Internationale des droits de la femme : neuf portraits de Bretonnes admirables à écouter

A l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes, France Bleu Armorique a décidé de faire un coup de projecteur sur quelques-unes des nombreuses bretonnes admirables de notre région. Elles sont singulières, brillantes, engagées, fortes, courageuses, féminines, talentueuses.

Leurs « paroles de bretonne » sont à elles seules l’illustration que l’égalité homme/femme n’est pas qu’un droit, c’est une évidence.

Patricia Teglia – Attachée de presse et dirigeante de Aoura :Un extrait de concentré d’énergie… Depuis de nombreuses années, Patricia met ses qualités humaines, son investissement et sa rigueur au service des artistes qui la touchent par leur univers artistique. Qu’ils soient en développement ou déjà reconnus, son travail reste identique. Un maître mot, la passion… Une passion qu’elle fait passer pour mieux défendre la carrière de ses protégés.

Sophie Glarner - Dirigeante de Big Bravo, organisatrice de tournées artistiques :

Cette passionnée d’Histoire a un jour fait un choix… Continuer les fouilles qu’elle aimait tant adolescente mais convertir les fouilles archéologiques en recherches de pépites artistiques. Aujourd’hui c’est elle qui écrit l’Histoire, la sienne et celle des musiciens bretons dont elle se charge d’assurer les tournées.

Régine Quéva – Editrice et auteure de livres :

Régine fait partie de ces femmes au parcours de vie riche et multiple. Au cœur de son engagement, les autres, le partage et la transmission. De l’animation à son métier d’auteure et éditrice, Régine a également fait partie de l’éducation nationale, une institution qui peine à faire de l’égalité des sexes une réalité.

Anna Sam – Auteure et communicante en recherche de poste :

Anna au travers de son livre « les tribulations d’une caissière » sorti il y a 10 ans est devenu tout un symbole : Celui de tous les caissiers et caissières… Son expérience est faite d’anecdotes parfois drôle mais principalement de moment où l’humain, particulièrement la femme, devient presque transparent ou usuel…

Claire Diterzi – Artiste et créatrice du label « Je Garde le chien » :

Rarement le mot artiste n’aura aussi bien signifié une personne. Impossible de ne pas être admiratif face au talent protéiforme de Claire. Au fil des années, elle a su s’explorer… D’abord en musique puis, parce qu’elle n’est pas que cela, en rapprochant sa musique de la danse, du théâtre, de tout ce que l’expression a de vivant… Femme indépendante, libre, forte, sensible et bien d’autre chose qu’on ne cesse de (re)découvrir… Chez Claire si la forme n’est jamais oubliée loin de là, c’est l’expression du fond qui est au cœur de la démarche. Inclassable et tant mieux, on aime chez Claire ce « Tout le temps pas pareil ».

Virginie Lizion – releveuse de défis :

Après à l’âge de 40 ans s’être battu contre un cancer du sein, Virginie aurait pu se refermer sur elle-même… Ce n’est pas la voie qu’elle a choisi de prendre. Elle s’est réinventée, reconstruite… Dans un premier temps à travers un concours photo, posant torse nu avec son mari, puis en montant une association dédiée aux femmes confrontées à la même maladie qu’elle, aujourd’hui encore Virginie ne manque pas de projets…

Véronique Trub – Entrepreneuse et créatrice d’idées :

Véronique est une femme de tête et de cœur… Pleine d’énergie, de savoir-faire et de projet, cette journaliste de formation s’est rapidement tournée vers le coaching, la formation et la communication. Forte de ses multiples réussites, elle ne comprend pas l’attitude encore très rétrograde et usante de certains hommes à l’égard de la réussite des femmes.

Aurélie Rousseau – Directrice générale TVR :

Véritable enfant de la télé, Aurélie imprègne la chaîne bretonne de sa patte là où d’autres l’auraient imposée. Adepte d’un management lié à l’humain, elle a su tout au long de sa carrière faire de son intérêt pour les autres un moteur pour les équipes. Une direction tout en finesse qui n’exclus en rien exigence et vision.

Audrey Cordon – Championne cycliste :

Le virus du vélo, elle l’a contracté toute jeune, sur les différentes courses de Bretagne, au côté de son père et son oncle, tous deux très impliqués dans le cyclisme Breton. La jeune femme a non seulement repris le flambeau mais désormais elle porte haut les couleurs de la France comme lors des derniers Jeux Olympiques… Et même à ce niveau, pour une femme, rien n’est facilité.