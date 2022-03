Journée des droits des femmes : encore beaucoup d'inégalités dans les entreprises des Alpes-Maritimes

Le 8 mars 2022 marque une nouvelle édition de la journée des droits des femmes. L'occasion de faire un point sur les inégalités qui persistent dans la société ou dans le monde du travail. Dans de nombreuses entreprises les femmes subissent encore des discriminations.

"Les choses bougent très peu et très lentement"

"On s'aperçoit que les inégalités ne se résorbent pas", assure Anne-Gaëlle Bauchet, la directrice d'Alter Egaux qui accompagne une quarantaine d'entreprises azuréennes vers plus d'égalité. "On est toujours à une retraite en droits directs des femmes qui est inférieure à plus de 50% à celle des hommes", assure-t-elle. "Les choses bougent très peu et très lentement", poursuit-elle. Pour ce qui est des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes "dans les Alpes Maritimes, on est à peu près au même niveau que le niveau national", selon Anne-Gaëlle Bauchet qui analyse cependant que cela dépend des secteurs.

"Les mécanismes de cooptation se font en dehors des heures de travail"

Les inégalités sont très remarquables quand on regarde le nombre de femmes cheffes d'entreprises. "On est passé de 27% de femmes entrepreneuses à 30%. On est parmi les choses qui avancent le moins vite", détaille Anne-Gaëlle Bauchet. Selon elle le problème n'est pas dans l'envie des femmes de devenir entrepreneuse mais dans la réalisation des projets. "C'est une chose de vouloir prendre de la place, c'est autre chose de vouloir prendre de la place. La place il faut que quelqu'un la laisse", juge-t-elle. Or, "les mécanismes de cooptation se font en dehors des heures de travail. On est encore dans une articulation vie professionnelle et vie personnelle qui n'est pas tout à fait équitable. On se retrouve encore très souvent, aux horaires des cocktails et des réseaux d'entreprises où les femmes sont occupées ailleurs", détaille Anne-Gaëlle Bauchet.

Le secteur de la tech manque de femmes

Inégalités très présentes dans l'univers de la tech dans lequel les femmes sont encore très rares. Pourtant les nombreuses entreprises de ce secteur dans les Alpes Maritimes cherchent à féminiser leurs entreprises. Carole Malbrancq est ingénieure en micro électronique dans la nano technologie, elle a fondé en 2016 l'association WHAT 06 (Women Hackers Action Tank), où une dizaine de femmes du monde de la tech œuvrent pour mettre en valeur les femmes qui sont dans la tech. "Les responsables de sites, les employeurs, cherchent à embaucher des femmes mais on ne peut pas trouver de femmes si elles ne sortent pas des écoles", raconte Carole Malbrancq.

Un manque de candidature qui vient de plusieurs paramètres selon Carole Malbrancq. "Elles peuvent s'autocensurer, ça peut être dans la famille, la société, les profs, il y a beaucoup de verrous qui font que les filles ne vont pas dans les domaines scientifiques", analyse-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour mettre en valeur ces femmes, WHAT 06 organise le trophée Women In Tech au palais des festivals de Cannes.