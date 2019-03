Journée des droits des femmes : encore beaucoup à défendre en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

C'est aujourd'hui l'occasion, non pas d'offrir des fleurs aux femmes, mais de parler avec elles de leurs droits, de leurs difficultés, des inégalités encore présentes dans la société... Bref, c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes ! Plusieurs associations, syndicats ou encore partis politiques appellent d'ailleurs les femmes à se rassembler place Jean Jaurès à Tours dès 15h40 ce vendredi après-midi, l'heure théorique à laquelle les femmes sont censées travailler pour rien.

9% d'écart de salaires toujours injustifié entre les femmes et les hommes

Aujourd'hui encore en France, à poste et âge égaux, les femmes sont payées 9% de moins que les hommes, 25% de moins tous postes confondus. Et cette seule inégalité en entraine beaucoup d'autres, c'est un effet boule de neige selon Mélanie Goyeau, d'Osez le Féminisme 37. "Il y a 80% des temps partiels qui sont occupés par des femmes et ils sont majoritairement subis. Dans un couple, on décide que c'est la femme, parce qu'elle gagne moins, qui va diminuer son temps de travail parce que c'est une moins grosse perte pour le foyer. Si le salaire était égal, on se poserait peut-être la question, pourquoi pas l'homme qui arrêterait de travailler ou travaillerait à 80%".

"Etre moins reconnue dans son travail encourage les femmes à reporter leur investissement dans le domaine familial" - Marielle Thomine, du planning familial 37

L'argument financier est implacable. Mais à en croire Marielle Thomine, il y aurait aussi un effet pervers, plus psychologique. Elle est animatrice au planning familial de Tours. "Si une femme est moins payée, moins reconnue dans son travail, peut-être qu'elle va moins s'y investir. Quand on est moins valorisé, on a tendance à se reporter sur un autre domaine. Cela encourage les femmes à reporter leur investissement dans le domaine familial. Ce n'est pas un souci si c'est un choix, ça le devient si c'est un choix imposé".

Osez le Féminisme dénonce également un plafond de verre. Prenez l'exemple de l'hôpital dit Mélanie Goyeau. La très grande majorité des infirmières sont des femmes, les directeurs d'hôpitaux sont eux très majoritairement des hommes.

Dans le cadre de cette journée des droits des femmes par ailleurs, une exposition se déroulera tout ce vendredi, de 10h à 17h30, à la salle Francis Poulenc à Amboise. A voir, 19 panneaux qui abordent les différentes violences faites aux femmes en France et dans le monde.