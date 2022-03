Journée des Droits des femmes : "il faut davantage de modèles" dit une cheffe d'entreprise côte-d'orienne

A l'occasion de la journée internationale des Droits des femmes, on s'intéresse aux femmes cheffes d'entreprise sont toujours moins nombreuses que les hommes aux fonctions de décision dans l'entreprise. C'est la conclusion de la dernière étude de l'INSEE sur les inégalités hommes femmes dans le milieu professionnel en Bourgogne Franche-Comté. On en parle, à avec une cheffe d'entreprise de Côte-d'Or, Servanne Régent, invitée de la matinale de France Bleu Bourgogne ce mardi 8 mars 2022.

France Bleu Bourgogne : Vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle, La réussite est dans le pré, c'est un espace de co-working, en gros, des espaces de travail partagés. C'est entre Nolay, Beaune, Comblanchien et Nuits-Saint-Georges. Selon les derniers chiffres de l'Insee, on l'a entendu, moins de femmes cheffes d'entreprise dans notre région, 33% exactement. On est loin de la parité. Comment expliquez vous ce chiffre ?

Servanne Régent : C'est toujours difficile à comprendre. Une inégalité, surtout qu'elle n'a pas vraiment de sens. Il y a un discours qui est de dire que, à compétence égale, salaire égal, donc c'est un travail qu'on continue de mener à travers notamment des associations comme Guigone, où on regroupe justement des femmes, entrepreneures et cheffes d'entreprise pour justement montrer que c'est possible. Mais je pense qu'il faut se dire aussi que c'est un travail de longue haleine, qu'il y a un aspect générationnel qui est là aussi et qu'on va y arriver, mais qu'il ne faut pas lâcher.

FBB : Pourquoi ça reste exceptionnel une femme à la tête d'une entreprise ? Quels sont les freins ?

Servanne Régent : Je pense que c'est surtout qu'il y a des mentalités qu'il faut encore changer. Mais également, on peut peut-être s'interroger aussi sur les équilibres vie pro, vie perso proposés par ces postes là. Et je pense qu'il y a une tendance actuellement qui est un peu plus large que le droit des femmes, qui va être une recherche de sens, une recherche d'équilibre vie pro vie perso tant pour les hommes que les femmes. Et que ça va justement entraîner, un changement de rapport au travail avec peut être un peu moins de culture du présentiel qui favorisera justement la montée des femmes dans les postes décisionnels.

FBB : Pourquoi est-ce que c'est si exceptionnel si l'on prend les choses à l'envers, qu'un homme chef d'entreprise, finalement, se dise Tiens, je vais prendre un congé paternité ?

Servanne Régent : Je pense que c'est encore le poids de la tradition mais on a des lois qui sont en train d'être changées. Et puis je pense aussi que c'est à nous, femmes de faire bouger les choses. Personnellement, lorsque j'étais manager, j'essayais vraiment de travailler aussi le sujet, de valoriser typiquement les naissances dans une équipe, que le salarié soit homme ou femme. Il est important de bien replacer l'équilibre vie pro-vie perso et que ce soit pour les femmes comme pour les hommes. Justement, j'insiste là dessus dans le sens où si on encourage les hommes à avoir un meilleur équilibre de vie pro vie perso, ça aidera aussi les femmes.

FBB : On parle aussi des inégalités salariales, elles sont encore importantes. Vous y faites attention, vous, justement, puisque vous êtes cheffe d'entreprise. Ça fait partie des choses aujourd'hui qui sont essentielles pour vous ?

Servanne Régent : Oui, c'est essentiel et on le voit à travers nos différents espaces de coworking. On accueille différentes entreprises et on sent cette bienveillance. On sent cette volonté qui est là, donc il faut juste espérer que ça ne soit plus qu'une question de temps.

FBB : Vous avez parlé tout à l'heure du présentiel. Le télétravail a-t-il aggravé la situation des femmes qui travaillent ?

Servanne Régent : Elle a surtout aggravé effectivement les situations difficiles, notamment par exemple des mères célibataires. C'est un phénomène qu'il faut soutenir. Par contre, elle a aussi permis de faire réaliser à beaucoup d'hommes qui étaient pleins de bonne foi, mais qui se rendaient pas forcément compte des choses. Ça a permis de remettre à plat dans certains couples la répartition de la fameuse charge mentale. Je pense que pour ça, il y a eu un intérêt et je pense effectivement que le télétravail va permettre aussi, justement, de changer un peu le rapport au fameux rapport au travail, avec notamment cette culture du présentiel qui est encore très présente en France, alors que maintenant, il faut peut être justement s'atteler à un objectif réaliser une rémunération.

FBB : Vous êtes membre du réseau Guigone, qui regroupe des entrepreneuse, donc des femmes qui se tournent davantage vers l'entrepreneuriat. C'est important, le réseau, l'entraide, la solidarité, la sororité ?

Servanne Régent : Oui, je pense que c'est un phénomène qui est relativement féminin. Aussi, cette volonté d'aller chercher le soutien de ses pairs, d'échanger, de savoir. Tout simplement parce qu'on sait que ça ne va pas forcément être facile et qu'il faut s'entraider. Et donc, justement, à travers le réseau Guigone, on essaie justement de s'entraider entre femmes entrepreneures. Et je pense que, justement, l'entrepreneuriat sera aussi une manière pour les femmes d'accéder à des hauts postes dans les entreprises. Tout simplement parce que des femmes créent des entreprises, généralement parce qu'elles vont trouver un meilleur équilibre de vie pro-vie. Perso, ça a été mon cas, par exemple. Mais du coup, elle se retrouve finalement à la fin avec une structure où elles ont le pouvoir et des structures qui fonctionnent très bien.

FBB : Justement, pour revenir sur votre cas personnel, est ce que vous avez des modèles, des exemples ? Et est-ce que finalement, ce n'est pas ça le but de cette journée : mettre en avant des gens qui vont nous inspirer, des femmes qui peuvent donner l'exemple ?

Servanne Régent : Bien sûr, j'ai pas mal d'exemples en tête, et notamment de ces femmes qui ont lancé des structures et qui, après souvent, ont été rejointes par leurs maris. Ce que je trouve assez intéressant dans la recherche, justement, d'un équilibre global dans la vie. On peut tout à fait citer Béatrice, par exemple de, Merci maman, qui a monté une structure assez intéressante, ou encore Coralie.

FBB : Quel message voulez-vous faire passer aux jeunes femmes qui nous écoutent et aussi aux jeunes hommes, puisque eux aussi vont pouvoir aider à faire changer les choses, à faire que les mentalités évoluent plus vite. Un seul message à leur transmettre aujourd'hui ?

Servanne Régent : il faut y croire. Il faut s'en donner les moyens. Le travail finit toujours par payer !