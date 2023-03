Journée des droits des femmes : la députée Violette Spillebout à la rencontre des détenues de Lille-Sequedin

C'était la première fois qu'elle pénétrait un centre pénitentiaire. La députée de la 9e circonscription du Nord Violette Spillebout (LREM) s'est rendue ce mercredi 8 mars à la maison d'arrêt de Sequedin, dans la métropole lilloise. En cette journée internationale des droits des femmes, l'élue tenait spécifiquement à rendre visite aux quelque 123 détenues qui peuplent cet établissement, où vivent au total 770 prisonniers.

Toutes les femmes qui vivent ici sont en détention provisoire, et en attente de leur procès, ou ont été condamnées à des peines de moins de deux ans.

"On est autonomes ici, ça change la détention"

La visite débute dans une zone baptisée "quartier respect" où résident 27 détenues, des femmes qui ont un bon comportement et qui en ont fait la demande. A l'intérieur de ce quartier, elles ont les clés de leurs cellules individuelles une majeure partie de la journée, et peuvent aussi aller et venir dans une cuisine et plusieurs salles communes.

"Je peux aller boire un café, fumer une cigarette, ou prendre un goûter chez quelqu'un, assure l'une des femmes qui habitent ce secteur, et qui travaille comme auxiliaire d'étage. Ça nous permet d'échanger sur pas mal de choses, comme ce qu'on a vécu, ou notre avenir, donc c'est pas mal." Et une de ses voisines d'ajouter : "On est autonomes ici, ça change tout. Ca change la détention."

Cette liberté et cette autonomie supplémentaires sont possibles à quelques conditions. "On doit se respecter entre détenues, on ne doit pas être violentes, à 9 heures du matin notre cellule doit être propre, énumère une autre femme, la trentaine, arrivée dans ce quartier il y a 6 mois. Mais on sait qu'au moindre faux pas, on part d'ici. Alors ça motive à bien se tenir. C'est comme pour l'extérieur, si on se tient bien ici, on va bien se réinsérer une fois dehors."

La députée Violette Spillebout a pu échanger avec les détenues et personnels de la prison. © Radio France - Hélène Fromenty

"Il y a une grande dignité ici, avec des cellules qui sont bien tenues et une vraie motivation des femmes pour travailler, participer à la vie collective, commente Violette Spillebout. On sent une réelle volonté de ces détenues de s'en sortir, et qu'elles font des efforts en ce sens."

"Je préférerais être dehors, mais mon fils ne manque de rien ici"

La visite se poursuit au sein de la nurserie, une zone réservée aux détenues sur le point d'accoucher ou celles qui ont des enfants de moins de 18 mois. Dans le Nord-Pas-de-Calais, seuls deux établissements pénitentiaires disposent d'un tel quartier.

La nurserie de la maison d'arrêt de Sequedin peut accueillir 5 femmes, mais actuellement il n'y en a qu'une qui y réside, une jeune femme de 22 ans, et son petit garçon. Ensemble, ils partagent une cellule un peu plus grande que les autres, et ont aussi accès à un coin cuisine, une salle de jeux très colorée et une cours extérieure.

"Ici, on est un peu coupées de la détention basique, assure la jeune maman, installée à la nurserie depuis son septième mois de grossesse. C'est sûr que je préférerais être dehors, mais on a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas à me plaindre au niveau des jouets, de la nourriture, des couches. Il y a tout ce qu'il faut pour lui ici."

Quatre surveillants sont en poste chaque jour au quartier des femmes. © Radio France - Hélène Fromenty

Ce petit garçon dort à Sequedin tous les soirs, mais il sort très régulièrement, pour aller voir ses grands-parents, son père, ou pour côtoyer d'autres enfants de son âge dans une structure d'accueil. "Du coup il grandit bien, souligne sa mère. Il n'a pas eu de retard moteur, alors qu'on pourrait se dire qu'en détention il n'y a pas les stimulations nécessaires. Mais il court, il a des dents, il crie, il fait des bêtises…"

Reste que dans quelques jours, son fils aura 18 mois et qu'il devra quitter la maison d'arrêt. "Il va retrouver son père et il a déjà une place qui l'attend en crèche, assure sa maman, qui ne verra plus son fils qu'une fois par semaine lors d'un parloir de 45 minutes. Je me suis préparée au maximum pour que ça ne soit pas trop douloureux, je vais essayer de me plonger la tête dans autre chose pour ne pas penser au fait que je vais louper des moments importants."

"Ce petit garçon a la chance de pouvoir retrouver sa famille souvent, mais il faut aussi penser aux femmes qui sont isolées après un délit et qui purgent leur peine loin de leur enfant, estime la députée du Nord. Il revient donc à l'aide sociale à l'enfance, à la protection judiciaire de la jeunesse, à la prison elle-même, ainsi qu'à l'entourage de mettre en place tous les garde-fous pour que l'enfant soit protégé, qu'il puisse grandir et qu'il ait une éducation qui lui permette d'avoir une belle vie ensuite."

