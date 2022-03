Journée des Droits des Femmes : le département des Hauts-de-Seine lance sa campagne "Toutes culottées"

Le département des Hauts-de-Seine est la première collectivité en France à fournir gratuitement des culottes périodiques de manière pérenne. Pour la Journée internationale des Droits des Femmes, le Conseil départemental a lancé sa campagne "Toutes culottées".

Plus de 3.000 culottes périodiques lavables vont être distribuées pendant cette année 2022

Elles seront données dans des Écoles françaises des Femmes, lors des tournées du "Bus Santé Femmes" ou encore auprès de collégiennes dans le cadre de forums, a précisé le département.

Les premières ont été remises ce mardi à l'École de Nanterre qui propose des cours de français et d'informatique pour 15 euros de frais d'inscription par an, à des femmes étrangères.

Il est déjà prévu que le dispositif soit renouvelé dès l'année 2023. L'entreprise Blooming, partenaire du dispositif, évalue la durée d'une culotte menstruelle entre deux et cinq ans.

"ce n'est pas normal que ce problème existe aujourd'hui en France"

"On a eu des remontées de différentes sources de ce problème de précarité menstruelle et ce n'est pas normal que ce problème existe aujourd'hui en France", a déclaré le président du conseil départemental Georges Siffredi, venu à Nanterre pour lancer la campagne, lors de l'inauguration de la septième École Française des Femmes des Hauts-de-Seine.

Les culottes périodiques peuvent être une solution

"Quand on parle de précarité menstruelle, il faut réfléchir à des réponses tous les mois", a ajouté Bénédicte de Kerprigent, directrice et fondatrice de l'Institut des Hauts-de-Seine, qui pilote les Ecoles françaises des Femmes et qui a notamment travaillé avec une gynécologue sur le projet. "A-t-on aujourd'hui en France les moyens de répondre, tous les mois, à un manque de serviettes hygiéniques ? C'est compliqué... Mais si on change un petit peu les habitudes, il suffit d'avoir deux ou trois culottes en coton pour être autonome", assure-t-elle.