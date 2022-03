Journée des droits des femmes - Les conditions de vie des femmes se sont dégradées en PACA pendant la pandémie

Les deux ans de pandémie ont eu des conséquences sur les conditions de vie des femmes dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Une étude de l'INSEE montre qu'elles ont davantage souffert que les hommes en raison d'abord de leur statut social. Lors du 1er confinement les femmes ont occupé majoritairement les postes "de première ligne" en PACA : aide à domicile, aide soignante, caissière des professions très exposées mais parfois pas bien rémunérées. Six emplois sur dix dans ces métiers étaient occupés par des femmes à ce moment là et le plus souvent à temps partiel.

Hausse de 8% des violences conjugales sur les femmes en PACA

Les différents confinements ont également aggravé les violences intrafamiliales. Dans près de 9 cas sur 19, les victimes de coups et blessures volontaires dans le cadre intrafamilial sont des femmes. Dans la région, le nombre de faits constatés de violences intrafamiliales envers les femmes a nettement progressé en 2020 : + 8 % entre 2019 et 2020. En France la hausse est de 9%.

Les femmes le plus souvent logées dans des logements peu adaptés

Pendant la crise de nombreuses femmes qui vivent très souvent dans des logements petits ont vu leurs conditions de vie se dégrader à cause de leur domicile. Les familles monoparentales où les enfants vivent avec leurs mères sont surreprésentées dans la région et ce sont celles qui souffrent le plus de suroccupation : 30 % vivent dans un logement trop petit, contre 25 % quand les enfants vivent avec leur père.