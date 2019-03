Journée des droits des Femmes: Les inégalités professionnelles et sociales entre Femmes et Hommes perdurent

Marseille, France

En ce 8 Mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, diverses actions et manifestations sont organisées. Femmes et hommes sont invités à manifester ou à cesser toute activité ce vendredi dès 15h40, heure théorique à partir de laquelle les femmes travaillent "gratuitement". En partant du constat que les Femmes sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes au niveau national. Des inégalités professionnelles et sociales qui se confirment en Région Provence Alpes Côte d'Azur où le salaire annuel moyen des femmes est de 24% inférieur à celui des hommes dans le var, moins 25% pour les Bouches du Rhône, des inégalités de salaire à temps de travail pourtant identique, un écart encore plus marqué chez les cadres. Il faut dire que les femmes accèdent moins facilement aux fonctions d’encadrement, 11% de femmes cadres contre 16% d’ hommes.

Des inégalités aussi à l’embauche

Toujours selon les chiffres de l'Insee, le taux d’emploi des femmes dans la région en 2015 est de 57,6% soit près de 7 points de moins que les hommes, avec des emplois le plus souvent à temps partiel. Selon un rapport de l’ OIT, Organisation Internationale du Travail, parmi les facteurs qui bloquent l’égalité dans l’emploi , celui qui pèse le plus est la garde d’enfants. On est encore bien loin du partage des taches à 50/50. En effet ces 20 dernières années, le temps consacré par _le_s femmes à la garde d'enfants et aux travaux domestiques n'a pratiquement pas diminué et celui des hommes n'a augmenté que de huit minutes par jour.

Marion, marseillaise de 35 ans, Capitaine de police

Parmi les femmes à l'honneur en ce 8 Mars, Marion, 35 ans, elle a choisi un métier encore majoritairement masculin. Officier, Capitaine de Police à la DDSP 13 (Direction départementale de la Sécurité publique des Bouches du Rhône), Marion est à la tête d'une Unité de sécurisation et d’intervention pour le maintien de l’ordre et la lutte contre la criminalité, la CSI 13, soit 110 policiers sur le terrain et sous ses ordres et pratiquement que des hommes "j'ai choisi d'être officier femme dans une compagnie composée exclusivement d'hommes. Je n'ai pas eu de difficultés à me faire respecter en tous cas verbalement, après les collègues peuvent être durs parfois, mais c'est le jeu" précise t'elle. Quant au port de l'uniforme, Marion ne le voit surtout pas comme une contrainte, bien au contraire "c'est une fierté, j'adore être en uniforme, représenter mon institution" ce qui ne l'empêche pas, nous confie t'elle "d'être féminine en même temps: on se coiffe, on se maquille on peut mettre du vernis, on peut tout à fait faire un métier d'homme et être féminine!"