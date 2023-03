Journée des droits des femmes : les motardes mises à l'honneur à Narcastet

C'est un parcours de 160 km que ce cortège aura parcouru ce dimanche. L'association MALH (Motards à l'honneur) a voulu mettre à l'honneur les motardes ce premier week-end après le jour de lutte pour les droits des femmes (8 mars). Les motardes ont ouvert la marche suivies d'autres pilotes. Ils vont jusqu'à Lembeye où ils mangent tous ensemble.

ⓘ Publicité

Une centaine de pilotes dont une cinquantaine de femmes

Des organisatrices de la balade des motardes à l'honneur en Béarn © Radio France - Fanny Narvarte

Pour les motardes qui ont participé à la journée, c'est l'occasion de se rassembler, en toute sécurité. "On peut avoir des appréhensions quand on roule avec des hommes, on peut se faire juger parce qu'on ne roule pas assez vite ou qu'on conduit mal, donc le fait qu'il y ait des femmes c'est rassurant", explique Christelle, pilote depuis 30 ans.

Dans un milieu très masculin, organiser des balades ou les femmes mènent la marche, c'est un signe qu'elle peuvent, elles aussi, s'imposer explique Lisa, l'une des organisatrices. "C'est peut-être moins évident pour une femme d'oser monter sur une moto, pour des raisons physiques et mentales, donc ce genre de balade c'est stimulant". Petite déception quand même pour Céline, motarde depuis plus de 10 ans, il y avait quand même une majorité d'hommes, mais "ça permet de faire des rencontres et de partager notre passion de la moto".