Journée des droits des Femmes - Liberté, égalité, respect : elles chantent pour les Femmes

De l'adolescente insouciante, à la jeune femme maîtresse de ses désirs, en passant par des femmes s'émancipant de la gent masculine, des chanteuses ont interprété des chansons qui revendiquent leur soif de liberté, d'égalité et de respect.

Cinq femmes, cinq chansons, cinq revendications.

Véronique Sanson - Besoin de personne (1972)

Besoin de personne

Pour choisir le chemin de ma vie

Besoin de personne

Pour pleurer quand il me renie

En 1972, Véronique Sanson sort l'album Amoureuse, réalisé par son compagnon d'alors, Michel Berger. Les paroles de Besoin de personne expriment le désir d'émancipation des femmes du début des années 1970.

Aretha Franklin - Respect (1967)

All I'm askin'

Tout ce que je demande

Is for a little respect when you get home

C'est juste un peu de respect quand tu rentres à la maison

En 1965, Otis Redding sort une première version qui parle d’un homme désespéré qui donne à sa femme tout ce qu’elle veut en échange du respect. Cette chanson est reprise deux ans plus tard par Aretha Franklin qui en fait une ode au féminisme avec la déclaration d’une femme forte et confiante qui attend de son homme… le respect.

Lio - Banana split (1979)

C'est le dessert

Que sert L'abominable homme des neiges

A l'abominable enfant teenage

Un amour de dessert

Lio a 16 ans quand elle interprète pour la première fois Banana split. Cette chanson à l'érotisme gourmand joue sur un double sens et un double niveau de lecture. Sous couvert d'une évocation apparemment innocente du dessert banana split se cache un contenu à caractère sexuel. Dans ce titreespiègle, Lio n'est pas dupe des paroles qui reflètent les moeurs décoincées des jeunes filles de la fin des années 1970.

Brigitte Bardot - Je me donne à qui me plaît (1963)

Je me donne à qui me plaît

Ça n'est jamais le même

Mais quoi

Que celui qu'en a jamais bavé

Me jette le premier pavé

Quatre ans avant leur idylle, Serge Gainsbourg écrit en 1963 pour Brigitte Bardot, _Je me donne à qui me plaît_. À cette époque, Brigitte Bardot incarne l'émancipation des femmes et la liberté sexuelle.

Anne Sylvestre - Clémence en vacances (1977)

Clémence Clémence

A pris des vacances

Clémence ne fait plus rien

Clémence Clémence

Est comme en enfance

Clémence va bien

Dans un article du quotidien Le Devoir, Anne Sylvestre raconte l'origine de l'histoire de Clémence, cette vieille dame qui décide d'arrêter toutes les corvées ménagères. Lors d'un séjour en province, Anne Sylvestre entend des gens qui parlent de l'une de leurs voisines qui ne voulait plus rien faire et qu'ils qualifiaient de folle. Elle se demande "et si elle était heureuse ?". Le personnage de Clémence est né.