Journée des droits des femmes : Myriam Arouinet travaille comme soudeuse, une vraie passion pour elle

Myriam Arouinet est soudeuse depuis cinq ans. Elle habite dans les Vosges et c'est une vraie passion pour elle. Ce qu'elle regrette seulement, c'est l'inégalité de salaire avec ses collègues hommes. Pour combattre cela, elle se met à son compte, comme auto-entrepreneur.

A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, ce 8 mars, nous vous proposons un portrait de Myriam Arouinet, qui exerce la profession de soudeuse, où il a très peu de femmes. Un travail que Myriam exerce depuis cinq ans. Une vraie passion pour elle. Elle nous raconte son quotidien, ponctué de d'inégalités de salaires entre hommes et femmes et d'histoires plus rigolotes.

Quand je travaillais, je me suis aperçu que je gagnais deux fois moins que les hommes": Myriam Arouinet

C'est à 20 ans que Myriam a fait ses débuts dans la soudure. C'est son voisin qui lui a donné le virus. "Je réparais des châssis de voitures et ça a toujours été le discours, on va pas te payer plus par ce que tu es une femme," souligne cette mère de famille. L'année dernière quand elle a repris cette activité, après une longue pause, c'était la même chose. En comparant ses bulletins de salaire avec ses collègues, elle s'aperçoit qu'elle est payée deux fois moins et en plus, elle ne bénéficie pas de frais de déplacement.

Myriam dans son atelier à la maison - DR

"C'était toujours le même discours, vingt ans après" déplore Myriam Arouinet. Du coup, pour lutter contre ces inégalités salariales, Myriam a décidé de se mettre à son compte en tant qu'auto-entrepreneur. Elle va s'installer dans les semaines qui viennent, à Lubine, dans les Vosges.

Quand un camionneur a vu qu'une fois mon masque de soudure retiré, qu'il s'est aperçu que j'étais une femme, il était vraiment surpris"

Malgré ces inégalités de salaire, Myriam garde la foi en ce métier. C'est une vraie passion pour elle. Elle garde en souvenirs aussi cette anecdote avec un chauffeur routier qui l'interpelle, alors qu'elle est sous son masque de soudure : " Alors tu viens décharger ? Quand j'ai enlevé mon masque, il était vraiment surpris, il avait la mâchoire qui tombait," confie cette femme pleine d'énergie.