Journée des droits des femmes : plusieurs centaines de manifestants réunis à Clermont-Ferrand

Les premiers manifestants sont arrivés à 15h40 ce mardi après-midi, place de Jaude à Clermont-Ferrand. L'heure de rendez-vous n'est pas anodine : symboliquement, cela correspond au moment où les femmes ne sont plus payées sur une journée de travail.

"On ne veut plus compter nos mortes", "Ensemble, brûlons le patriarcat"... Voilà ce qu'on peut lire sur les affiches écrites par les manifestants. A moins de 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les féministes veulent faire entendre leur voix pour réduire les inégalités homme/femme.

Vers 17 heures, 300 à 400 personnes prêtes à défiler dans les rues clermontoises © Radio France - Nicolas Joly

"Les inégalités commencent dès la naissance"

Mayke Fustier, responsable du syndicat étudiant UNEF Auvergne, fait partie des organisateurs de la manifestation © Radio France - Justine Leblond

Plusieurs organisations syndicales et collectifs, dont Nous toutes 63, sont à l'origine du rendez-vous clermontois. Parmi les représentants, il y a Mayke Fustier, responsable du syndicat étudiant l'UNEF Auvergne. Il porte la voix des étudiants qui ressentent de nombreuses inégalités à l'université, que cela soit à travers les différences de rapport avec les enseignants ou la difficulté encore réelle d'aborder les problématiques LGBTQI+ au centre de santé.

Ecoutez Mayke Fustier, responsable UNEF Auvergne, sur les inégalités à l'université Copier

La promotion 2022 de l'AFPA de Montluçon, centre de formation, fait partie des manifestants © Radio France - Justine Leblond

Parmi les manifestants, il y a aussi la promotion 2022 de l'AFPA de Montluçon, centre de formation qui lutte contre le décrochage scolaire. Les quatre élèves, âgés de 16 à 18 ans, sont venus avec leurs encadrants. Depuis janvier, ils travaillent autour des droits des femmes. "Avec l'AFPA, on a fait une œuvre qui s'appelle Gaïa pour valoriser la place des femmes", explique Kilian. "Il faut plus de droits concrets : des postes égaux, des salaires égaux... et plus d'écoute notamment lorsque des femmes portent plainte pour violence."