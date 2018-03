Journée des droits des femmes : ruban blanc et appels à cesser le travail ce jeudi à 15h40

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Associations féministes et représentants de syndicats ont appelé hommes et femmes à se mobiliser ce jeudi 8 mars, à partir 15h40, pour marquer la persistance des inégalités professionnelles et faire de la journée des droits des femmes "une lutte collective", pas "une fête".