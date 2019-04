Journée des femmes élues en Bourgogne Franche-Comté : où en est la parité ?

Dijon, France

La loi parité femme-homme en politique a été votée en 2000, mais pour atteindre une réelle égalité, il faut encore faire bouger les mentalités : celles des hommes et des femmes aussi. Pour pousser les femmes à s'engager, l'organisme de formations Elues locales créé en 2012 organise des réunions dans toute la France.

En Bourgogne-Franche-Comté, 36 % des élus municipaux sont des femmes et 18 % des maires sont des femmes. Pour cette première journée des femmes élues dans la région ce vendredi, 80 élues étaient présentes à Dijon au Grand Hôtel de la Cloche. L'idée est de s'y rencontrer, de discuter mais aussi de participer à des ateliers.

A la quête de parité en politique : ce n'est pas qu'une histoire de chiffres

Parmi les participantes mais aussi représentante, Elise Aebischer. Elle est conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté, déléguée à l’égalité femmes-hommes. Elle n'a que 25 ans, elle fait donc parti d'une génération qui n'a connu que la parité. Mais elle le sait, il y a encore du travail.

Dans les collectivités actuellement il y a une parité, mais la parité ne se compte pas seulement au nombre d'élus femmes par rapport aux nombre d'élus hommes. Il y a aussi la place que l'on a dans les médias, dans nos prises de parole en public. Celle des hommes est encore beaucoup plus relayé que celle des femmes - Elise Aebischer

Elise Aebischer © Radio France - Sophie Allemand

Atelier "s'affirmer en politique" : un travail sur des normes intériorisées

Justement en politique c'est la prise de parole qui prime. Et l'un des ateliers du jour avait pour but d'apprendre à l'affirmer. Cet atelier d'1h30 et est animé par Mélanie Grisvard, coach en développement professionnel. C'est assez court, l'idée est donc principalement de saupoudrer des idées pour prendre conscience des stéréotypes intériorisés par tous et toutes dans notre société. Comme ceux du langage : le slogan "Liberté - Egalité - Fraternité" qui exclue implicitement les femmes, par exemple.

L'idée principale à retenir : on peut prendre la parole même lorsque l'on ne maîtrise pas le sujet à 100 %, la confiance en soi finalement.

Pour les femmes qui voudraient se lancer en politique, des réunions locales nommées "réseau locale", sont organisées, les informations sont à retrouver ici. La journée nationale des femmes élues à lieu à Paris, la prochaine date n'est pas encore fixée.