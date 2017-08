Journée des oubliés des vacances : 300 bénéficiaires du Secours populaire de la Loire au Parc des oiseaux

Direction le Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain) ce jeudi pour 300 bénéficiaires du Secours populaire de la Loire, à l'occasion de la Journée des oubliés des vacances. En France, un enfant sur trois ne part pas en vacances pendant l'été, et près d'un adulte sur deux.

Le Secours populaire de la Loire organise ce jeudi sa traditionnelle Journée des oubliés des vacances. 300 personnes y participent. Des adultes et des enfants qui se rendent grâce à l'association au Parc des oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain). "Un break, une pause avec le quotidien", pour ces familles qui ne peuvent pas partir en vacances faute de moyens, explique Malika, secrétaire au Secours populaire de la Loire.

Une sortie à seulement dix euros par personne

Elle connaît bien l'opération, après plus de vingt ans passés au Secours populaire, et chaque année, elle voit les demandes affluer pour cette journée spéciale. L'association s'occupe de tout : elle affrète les cars et prépare le pique-nique pour le repas de midi, ainsi qu'un goûter. Chaque inscrit à la Journée des oubliés des vacances ne doit débourser que dix euros. Le reste du coût de la sortie, une trentaine d'euros, est à la charge du Secours populaire de la Loire.

Malika s'est occupée des inscriptions pour la Journée des oubliés des vacances dans la Loire. Copier

Sukran fait partie des inscrits avec ses deux filles. Cette mère célibataire sans emploi ne peut pas emmener ses deux filles en vacances avec son RSA (revenu de solidarité active). Les sorties près de chez elle, à Saint-Étienne Bellevue, sont également limitées car elle ne possède pas de voiture : "cette journée permet, en plus à moindre coût, de faire autre chose, de voir autre chose". Sukran avait déjà bénéficié de la Journée des oubliés des vacances en 2016 avec l'une de ses filles, qui était revenue du parc animalier le PAL (Allier) en disant "je veux y retourner !". Mais le Parc des oiseaux, cela convient très bien aussi à l'adolescente âgée de 17 ans.

Sukran et ses deux filles font partie des inscrits à Saint-Étienne. Copier

Pas de vacances d'été pour un enfant sur trois

Sa petite soeur, âgée de 12 ans et demi, attend aussi beaucoup de cette journée. "Pour elle l'été est long", précise Sukrane. "Vous savez, avec internet, elle voit tout ce que font ses copines de l'école... certaines partent trois fois en vacances, c'est difficile", admet la maman, qui a pu inscrire sa fille dans un établissement privé grâce à une bourse. Permettre aux enfants de ne pas se sentir mal à l'aise face à leurs camarades de classe, c'est d'ailleurs un objectif du Secours populaire. "On a choisi d'organiser la Journée des oubliés des vacances fin août parce que c'est proche de la rentrée, comme ça les enfants auront des choses à raconter à leurs copains quand ils rentrent", confirme Malika.

Selon le Secours populaire, en France, un enfant sur trois ne part pas en vacances l'été, et près d'un adulte sur deux. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 3.600 bénéficiaires de l'association participent ce jeudi à la Journée des oubliés des vacances.