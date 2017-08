VIDEOS - Journée des oubliés des vacances : 5.000 jeunes Franciliens passent la journée à la plage de Deauville

Grâce au Secours Populaire, 5.000 petits Franciliens sont à Deauville ce mercredi. L'association, qui organise comme chaque année la Journée des oubliés des vacances, les a invités à passer une journée à la plage.

Les 5.000 enfants venus de toute l'Ile-de-France, invités par le Secours Populaire à la Journée des oubliés des vacances, passent leur mercredi à la plage de Deauville. Il y a quelques jours, pour marquer l’événement et inciter aux dons, le Secours Populaire avait même fait un clip pour évoquer le bonheur que cette journée apporte aux enfants. La Journée des oubliés des vacances a lieu tous les ans depuis 1979. Elle permet à des enfants, qui ne peuvent pas partir en vacances faute de moyens financiers, de passer une journée à la mer. A la rentrée des classes, eux aussi ils auront de jolies choses à raconter dans la cour de l'école.

L'océan au bout du voyage

Une journée à Deauville pour 5000 enfants d'Ile-de-France avec le @SecoursPop Température de l'eau 19° pic.twitter.com/WL85VnknJ6 — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) August 23, 2017

C'est en bus que les enfants ont fait le voyage vers Deauville. Au total, 120 cars ont pris la route entre 6h et 8h ce mercredi matin depuis les huit départements d’Ile-de-France. Près de 1.500 bénévoles sont mobilisés pour accompagner ces enfants, surveiller la baignade, installer le matériel et distribuer les goûters et les cadeaux à Deauville.

Une journée inoubliable

Toute la journée, les enfants vont s'en donner à cœur joie avec de nombreux jeux.

Les enfants cherchent le trésor des pirates. © Radio France - Clémence Gourdon-Négrini

Le soleil n'est pas toujours au rendez-vous ce mercredi matin, l'eau n'est pas très chaude mais rien n'arrête les enfants.

Cette journée apporte plus aux enfants que quelques heures de détente à la plage. Ils vont aussi engranger des souvenirs. Les enseignants le disent : pour les enfants, il est important de pouvoir raconter leurs vacances. Cela se fait dans les classes ou dans la cour de l'école et quand on ne part pas, on ne peut rien raconter et on se sent exclu. Cette journée à la plage de Deauville va permettre aux enfants qui y participent de sortir de leur quotidien parfois difficile.