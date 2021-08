Journée des oubliés des vacances : 720 loirétains partent au Zoo de Beauval, grâce au Secours populaire

720 loirétains vont passer une journée au Zooparc de Beauval, ce jeudi, grâce au Secours populaire du Loiret. Quatorze cars vont partir de différents endroits du département. Une journée rendue possible essentiellement grâce aux dons reçus par l'association.

La traditionnelle Journée des oubliés des vacances, organisée par le Secours populaire, a lieu ce jeudi 26 août : 720 loirétains, enfants et adultes, vont passer la journée au Zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher.

Quatorze cars sont affrétés et partiront de différents endroits du Loiret jeudi matin à l'aube, indique l'association qui rappelle que cette journée est financée principalement grâce aux dons (avec le soutien de la CAF du Loiret et de la Région Centre-Val de Loire). Il s'agit d'une "journée libre en famille au zoo, avec repas dans le restaurant du choix de chacun".

Le Secours populaire demande juste une participation symbolique aux participants (quatre euros par enfant et six euros par adulte, précise l'association, alors que le coût de revient de cette journée est de 65 euros par personne). En tout, 720 loirétains défavorisés (242 familles) vont donc passer une journée qu'on imagine inoubliable pour les participants dans le plus grand site touristique du Centre-Val de Loire. Ils resteront jusqu'à la fermeture du ZooParc à 19h00 ce jeudi.