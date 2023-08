Journée des "oubliés des vacances" en Ardèche : accrobranche pour une centaine d'enfants

Tyroliennes et ponts suspendus... Une centaine d'enfants ont passé la journée au milieu des arbres ce lundi au parc de la forêt de l'aventure, à Jaujac, en Ardèche. Ces jeunes de 5 à 14 ans étaient invités par le Secours populaire dans le cadre de la journée des "oubliés des vacances". "Je pouvais carrément pas dormir tellement j'étais impatient" dit Mukhtar. "De l'accrobranche, j'en avais jamais fait, c'était super!" David ajoute "j'ai eu un petit peu peur mais ça va. Ça me fait du bien de visiter, parce que j'y vais pas trop en vacances".

A quelques jours de la rentrée, une parenthèse dans une été sans vacances pour Nada, Sarah et leur copine © Radio France - Adrien Michaud

Clarissa est ravie : "moi je trouvais que mon été était un petit peu long et je me suis inscrite pour ne pas rester toujours à la maison et m'ennuyer, c'était bien". Dominique, bénévole du Secours populaire, renchérit : "cette journée est indispensable pour ces enfants, pour qu'ils aient des souvenirs et des choses à raconter à la rentrée".

Après l'accrobranche ce lundi, place au canyoning ce mardi pour une centaine d'autres enfants issus de familles défavorisées. Cette fois à Labastide-sur-Bésorgues.