Journée des oubliés des vacances : une centaine d'enfants alsaciens au lac de Pierre-Percée

Grâce au Secours populaire, 50 enfants bas-rhinois et 50 enfants haut-rhinois passent deux jours, les 23 et 24 août, au lac de Pierre-Percée dans les Vosges.

La valise d'Olivia est prête depuis plusieurs jours. "Je suis impatiente, très contente de partir dans les Vosges", nous confie cette collégienne de 13 ans à quelques heures de son départ, mercredi 23 août, en direction du lac de Pierre-Percée. Inscrite par sa grand-mère Joëlle, elle fait partie des 100 enfants alsaciens, 50 Bas-Rhinois et 50 Haut-Rhinois, à bénéficier cette année de la Journée des oubliés des vacances, organisée chaque été par le Secours populaire.

Un enfant sur trois ne part pas en vacances

Kayak, bouée tractée, accrobranche... Voilà ce qui attend Olivia pour ses deux jours dans les Vosges. "Je connais ces activités, mais je n'en ai jamais fait", dit-elle. La jeune fille, qui habite une semaine à Marlenheim et l'autre à Bischwiller, n'est quasiment jamais partie en vacances. "Au collège, quand certains élèves disent qu'ils partent à la mer, ça me blesse. Eux peuvent raconter leurs vacances à la rentrée et pas moi", explique Olivia.

À l'école, je dis que je pars en vacances, même si ce n'est pas forcément vrai. Je le fais pour qu'ils ne se moquent pas.

Camille Vega, secrétaire général de la fédération du Bas-Rhin du Secours populaire

Le Secours populaire du Bas-Rhin envoie cette année quinze enfants supplémentaires à cette Journée des oubliés des vacances. Une cotisation symbolique de 10 euros est demandée aux familles. "Il y a une grande frustration de ne pas pouvoir offrir plus à ma petite-fille. Mais nous sommes limités", commente Joëlle, la grand-mère d'Olivia. Le Secours populaire va faire beaucoup d'heureux parmi ces enfants qui peuvent partir. Je trouve ça beau."

Au-delà de cette Journée des oubliés des vacances, le Secours populaire du Bas-Rhin se mobilise tout au long de l'année. L'association organise des départs en colonie de vacances et a passé cette année un accord avec les gîtes de France. En octobre, un séjour pour des seniors sera organisé. "Grâce à ces vacances, les familles peuvent s'épanouir et sortir de leur quotidien parfois difficile", commente Camille Vega, secrétaire général de la Fédération du Bas-Rhin du Secours populaire... qui devrait pouvoir faire partir encore plus de familles dans les mois qui viennent grâce à un récent don de 35.000 euros de la Fondation Kronenbourg.