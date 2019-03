Une publicité du magasin Leclerc révolte les associations féministes

Anglet, France

Parue la veille dans un journal local, la promotion était affichée en grand, aussi bien devant le parking qu'à l'entrée du magasin. Sur une affiche rose, ces mots: "journée de la femme" assortis de réductions sur du textile, du maquillage, de la vaisselle ou bien encore sur des soins beauté. Une publicité lancée lors de la journée internationale des droits des femmes, et qui a fait bondir notamment plusieurs associations féministes du Pays basque.

Stéphanie Carré, de l'association PAF, Pour une Alternative Féministe :

"Cette publicité véhicule les clichés sexistes, et surtout elle réduit la femme à la place que le patriarcat lui donne, à savoir le ménage, la beauté etc..."

Dans l'après-midi, une quarantaines de militantes ont ainsi mené une action surprise pour dénoncer cette promotion. A coup de slogans ("Des droits, droits, pas des réducs !"), de banderoles et de pancartes en français et en basque ("-20% sur les vêtements, on en veut pas; +20% sur les salaires on y gagnera"), elles ont fait irruption dans le magasin, déambulant entre les rayons et arrachant les réductions sur leur passage, sous les regards ébahis des clients.

La journée de la femme VS journée des droits des femmes

"Il y aussi quelque chose de très réducteur dans le terme "journée de la femme", poursuit Stéphanie Carré. "Le 8 mars, c'est la journée des DROITS des femmes, c'est une journée de lutte, pas une journée de promotion."

Marquée par quelques moments de tensions avec les responsables, l'action s'est terminée au bout d'une vingtaine de minutes sur le parking de l'hypermarché, où les manifestantes ont arraché l'affiche promotionnelle et mis en avant leur banderole.

La journée du 8 mars a également été marquée à Bayonne par un repas partagé à la mi-journée, ainsi qu'une manifestation dans les rues le soir. Objectif : lutter contre les inégalités salariales et le sexisme.