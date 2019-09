Journée du patrimoine : les entreprises aussi montrent l’envers du décor

1500 sites d'Occitanie ouvrent leurs portes pour les 36èmes journées du patrimoine ce week-end. Et parmi les châteaux ou autres sites remarquables il y aussi quelques entreprises. Des sociétés qui défendent souvent leur savoir-faire comme faisant vraiment partie du patrimoine français.

Albi, France

Les Journées européennes du patrimoine font leur grand retour ce samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 pour une 36e édition. Des journées du patrimoine en Occitanie ce sont 2400 animations et 1500 monuments ou sites ouverts. Et dans cette liste, quelques entreprises. Une dizaine environ en Midi-Pyrénées qui montre l’envers du décor.

A Albi, Lore Camillo la gérante des poteries d’Albi ouvre ses portes pour ces journées depuis 2013. Et elle assume, son entreprise est bien du patrimoine français. Un patrimoine en danger qui plus est. Car il y a quelques décennies, il y avait des vingtaines de potiers dans la capitale du Tarn. "On fait partie de ces vieux métiers qui se sont raréfiés comme le cuir, le bois, le verre."

Ouverture des visites le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 19h. Départ toutes les 45 minutes. Lors de ce weekend, vous aurez également la chance de découvrir en avant 1ère les nouveautés 2020 avec de nombreuses nouvelles couleurs et nouvelles formes.

