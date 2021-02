Journée européenne du 112 : deux ans après l'affaire Naomi Musenga, ce qui a changé dans les centres d'appels

Ce jeudi 11 février marque la journée européenne du 112, le numéro d'urgence unique en Europe. Deux ans après le décès de la Strasbourgeoise Naomi Musenga, moquée et prise en charge trop tardivement, les choses ont changé au centre d'appel du Bas-Rhin.

Le centre d'appel du SAMU à Strasbourg, qui centralise les appels au 112 et au 15 du département

21 ans d'existence pour le 112 : c'est la journée européenne ce jeudi 11 février du numéro d'appel d'urgence unique et utilisable dans tous les pays européens. Dans le Bas-Rhin, c'est le centre qui réceptionne les appels au 112 et au 15 qui avait été mis en cause il y a deux ans dans l'affaire Naomi Musenga. Aujourd'hui, la profession est mieux encadrée.

Une formation pour les assistants de régulation médicale

Fin 2017, Naomi Musenga, jeune Strasbourgeoise de 22 ans décède d'une "défaillance multiviscérale sur choc hémorragique", l'arrêt de plusieurs organes, dont la cause peut résulter de "facteurs variés", même si une première expertise concluait à une intoxication au paracétamol. L'enregistrement de son appel au SAMU du Bas-Rhin révèle en tout cas qu'elle n'a pas été prise au sérieux et que les secours sont arrivés trop tard.

Un an plus tard, la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, annonce la création d'une formation professionnalisante d'un an avec diplôme à la clef pour ceux qui répondent aux appels d'urgence du 112, les assistants de régulation médicale (ARM). C'est la création des CEFARM, les centres de formation des assistants de régulation médicale.

Une formation indispensable pour Xavier, 20 ans, jeune ARM du centre de Strasbourg : "C'est très rassurant, ça nous permet d'avoir des compléments. On a quand même la vie de personnes entre nos mains donc c'est important." Stages, exercices pratiques... : "Quand ils arrivent, ils ont déjà un solide bagage", confirme Nathalie Lilas, superviseure au SAMU 67.

Sur le terrain, cette formation est renforcée par la mise en place d'une "cellule qualité" explique Anne Weiss, responsable du SAMU 67 : "Nous faisons régulièrement des analyses communes d'éléments indésirables, de retours d'expériences. Et depuis cette année nous réécoutons aussi des bandes audio avec les professionnels, ARM et médecins régulateurs."

Les opérateurs du centre d'appel de Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

Augmentation des moyens humains et techniques

À Strasbourg, plus d'une dizaine d'assistants de régulation médicale ont été recrutés en deux ans, portant l'effectif total à une quarantaine d'agents. Deux objectifs : 99% des appels décrochés en moins d'une minute et plus jamais d'affaires comme celle de Naomi Musenga.

Les moyens techniques ont aussi évolué, avec la création d'une interface unique pour les pompiers et le SAMU : "Ce qui fait que quand les pompiers nous appellent pour une prise en charge médicale, nous avons déjà toutes les informations sur nos ordinateurs. Ça permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs", poursuit Anne Weiss.

En 2020 le SAMU 67 a reçu en moyenne 1.200 appels par jour, créant environ 500 dossiers ayant nécessité une intervention.

Pour rappel, le 112 regroupe l'ensemble des numéros d'urgence : le 15 (service médical), le 17 (Police secours) et le 18 (Pompiers). En appelant ce numéro, vous êtes dirigés rapidement vers le bon service d'urgence.