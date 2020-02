Journée européenne du 112 : le numéro d'urgence est encore peu utilisé en Indre-et-Loire

Il est encore méconnu en France et donc en Indre-et-Loire car très peu utilisé et pourtant il existe depuis plus de 20 ans. Le 112 appel d'urgence valable en Europe concentre à lui seul les services de secours, le 18, le 15 et le 17. En Indre-et-Loire il n'a représenté que 8% des appels en 2019.