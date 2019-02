Journée européenne du 112 : un numéro méconnu et pourtant très utile

En Charente-Maritime, ce sont les sapeur-pompiers qui répondent à ce numéro d'appel d'urgence gratuit et utilisable dans tous les pays européens. Mis en place il y a 19 ans, le 112 reste peu utilisé et méconnu.

Perigny, France

La journée européenne du 112 se tient ce lundi, l'occasion de faire connaître un numéro encore trop méconnu des Français. Dans les rues de La Rochelle, les passants connaissent les numéros d'urgence par cœur "Il y a le 15 pour le Samu, le 18 pour les pompiers et le 17 c'est la police". Mais concernant le 112, on s'interroge : "c'est le numéro d'urgence des médecins, c'est ça ?" Raté. Il s'agit du numéro d'urgence unique européen. Il est gratuit et permet, où que vous soyez dans l'Union européenne, de contacter les secours les plus proches.

La plateforme téléphonique du SDIS 17 a reçu plus de 170 000 appels en 2018. © Radio France - Louise Buyens

En Charente-Maritime, ce sont les sapeur-pompiers qui répondent au 112, depuis un centre d'appels basé au SDIS 17, à Périgny, près de La Rochelle. Si la situation décrite au téléphone correspond à leur champ de compétences, ils interviennent. Sinon, ils se chargent de dépêcher sur place les forces de l'ordre ou le Samu.

"Pompiers, j'écoute"

Ce jour-là, sur la plateforme d'appel du SDIS 17, sept opérateurs sont chargés de répondre au téléphone. Installés derrière un bureau, ils ont les yeux rivés sur trois écrans d'ordinateurs. L'un d'entre eux permet de géolocaliser la zone d'intervention à l'aide d'une carte. Un deuxième écran répertorie les unités et les équipements des sapeur-pompiers du département disponibles pour intervenir en cas de besoin. Un dernier écran liste toutes les interventions en cours. "La matinée est calme. Il y a huit interventions en cours en ce moment", signale le chef de salle.

Les sapeur-pompiers du centre d'appel gèrent toutes les interventions depuis ces trois écrans. © Radio France - Louise Buyens

Calme aussi parce que nous somme en basse-saison. Sur l'année, le centre reçoit environ 470 appels chaque jour. Un chiffre qui grimpe à 800 au mois d'août. En moyenne, Un quart de ces appels sont suivis d'une intervention des sapeur-pompiers. Les autres appels sont gérés par le Samu ou les forces de l'ordre ou bien ils ne nécessitent tout simplement pas d'intervention.

Le 112 est très utilisé par les étrangers

En période estivale, la Charente-Maritime fait le plein de vacanciers. Ce qui explique le nombre plus important d'appels sur la plateforme. Le 112, encore peu connu chez nous, est principalement utilisé par les touristes étrangers. Le capitaine du SDIS 17, Damien Marsac : "L'intérêt est d'avoir un numéro unique de secours pour les gens qui ne se rappellent pas ou ne connaissent pas les numéros du pays dans lequel ils se trouvent. Cela leur évite de réfléchir et de faire le 112 pour être sûr d'être pris en compte par un service d'urgences".

Un numéro prioritaire

L'autre avantage méconnu du 112, c'est qu'en cas de réseau saturé, il permet, quand on le compose depuis un téléphone portable, d'être prioritaire sur les autres appels. Concrètement, vous passez avant les appels provenant du 15, du 17 et du 18. Le 112, appel d'urgence, prend vraiment tout son sens.