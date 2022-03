Au club de rugby de Quimperlé, les "guerrières" de plus en plus nombreuses

Elles trouvent peu à peu leur place dans tous les sports, même ceux qui restent très genrés dans l'imaginaire collectif : hockey, baseball, arts martiaux... Souvent minoritaires dans ces disciplines, les femmes sont pourtant de plus en plus nombreuses à se lancer et à dépasser les stéréotypes. Dans le Finistère, le Spered Breizh regroupe une quarantaine de licenciées des clubs de rugby de Quimper, Quimperlé, Concarneau et Carhaix. Parmi elles : Léa Radenac, 20 ans, joueuse engagée pour la cause.

Chaque fille a sa place"

"On est des guerrières" lance la jeune femme en souriant. Celle qui est aussi la fille du coach, souhaite dépasser les stéréotypes : "On s'imagine que c'est un sport de brutes mais en fait il faut essayer et on se rend compte que ce n'est pas si terrible." Stéphane Radenac confirme : "C'est avant tout un rugby d'évitement, on va travailler dans les endroits ou il n'y a personne contrairement au rugby masculin qu'on voit à la télé où il y a un rapport physique important." Autrement dit : pas de violence mais un sport collectif très encadré qui attire de plus en plus de filles et de femmes. "De jour en jour, on recrute, ça se développe, car l'équipe de France féminine obtient des résultats, explique l'entraineur passionné, mais c'est un travail de longue haleine." Prochaine étape pour Léa, son équipe et son père : réussir à monter une équipe à 5 la saison prochaine.

Avis aux volontaires ! Les séniores (+ de 18 ans) s'entrainent deux fois par semaine, de 19h à 21h30, le mardi à Concarneau et le vendredi une semaine sur 2 à Quimperlé et/ou à Quimper.