Journée "hôpital mort" à Marseille

Jeudi 14 novembre, à l'appel des syndicats (à l'exclusion de Force Ouvrière) et de collectifs (Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences), le personnel de la fonction publique hospitalière va se mobiliser partout en France. Quelques actions sont aussi prévues sur Marseille.

Marseille, France

Jeudi 14 novembre, le personnel de la fonction publique hospitalière se mobilise partout en France pour dénoncer leurs conditions de travail. À Marseille, où le service des urgences de la Timone est en grève depuis le mois d'août 2019, une marche est organisée entre l'hôpital de la Timone et la rue Brochier, ou se trouve le siège de l'APHM.

De meilleures conditions de travail...

Manque de moyens humains, financiers, arrêt des suppressions de lits et de postes, revalorisation salariale... Les revendications sont nombreuses. Et quand on pousse les portes du service des urgences de l'hôpital de la Timone, à Marseille, ces revendications sautent aux yeux : un immense "mur de la honte" a été mis en place dans la salle d'attente. Sur ce mur, le nom de soignants, et le nombre d'heures dans leur "balance horaire", c'est à dire le nombre d'heures que l'hôpital doit leur payer, ou leur faire récupérer en jours de repos.

Parmi ces soignants, il y a Christophe : il est infirmier aux urgences de la Timone. Il a plus de 600 heures dans sa balance horaire, soit quatre mois et demi de travail. Mais ce n'est pas ce qui l'inquiète le plus : il ne peut pas exercer son métier correctement. "Prendre soin, on ne le fait pas ; soigner, on le fait mal", raconte-t-il.

Pour une meilleure prise en charge du patient

C'est là l'enjeu de toute la mobilisation, et même le thème du deuxième "mur de la honte" érigé dans le service : un temps d'attente, toujours trop long, pour les patients, et ce que Christophe appelle des "hospitalisations brancards" : lorsque les patients, en attente d'un lit, restent au détour des couloirs sur un brancard, parfois plus de 24, voire 30 heures. Un constat que partage Magali Kraif, médecin urgentiste : ce sont aussi les patients qui pâtissent du manque de moyens alloués à l'hôpital public, créant toujours plus de frustration d'un côté comme de l'autre.

Alors, si ce 14 novembre, Christophe est réquisitionné, et sera présent sur son poste pour assurer un service minimum pendant la mobilisation, lui et ses collègues y participeront à leur manière : ils porteront, au travail, un t-shirt noir, qui symbolise, selon lui, la mort lente des hôpitaux publics.