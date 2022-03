Journée internationale contre le racisme : une soixantaine personnes rassemblée à Poitiers

Cette année encore, le 21 mars marque la journée internationale contre le racisme. La mobilisation à Poitiers a été peu suivie ce samedi : environ 60 personnes se sont déplacées sur le parvis de l'Hôtel de Ville. La déambulation dans le centre et les prises de parole prévues ont été abandonnées.

Malgré tout, les poitevins présents ont souhaité montrer leur solidarité. Pour certains, cette journée internationale résonne en ce moment avec l'accueil récemment des réfugiés ukrainiens, comme le raconte cette poitevine : "On trouve très bien que des étrangers arrivent en France, comme les Ukrainiens. Mais on préfèrerait que la porte soit ouverte pour toutes et tous. Ce qu'on appréhende, c'est que, du fait de cet accueil massif, qu'est-ce qu'on fera des autres personnes, qui sont susceptibles de retourner dans des pays en guerre, parce qu'ils n'ont pas de titres de séjour et de papiers ?"

Une soixantaine de personnes se sont réunies à Poitiers ce 22 mars pour la journée internationale contre le racisme. © Radio France - Mathilde Errard

Pour poursuivre le débat, le collectif "D'ailleurs nous sommes d'ici", organise mardi prochain, le 22 mars, à 21h au cinéma Le Dietrich, une projection du film finlandais _Any day now_. Un film qui suit l'arrivée d'immigrés iraniens en Finlande dans les années 1990, du réalisateur finno-iranien Hamy Ramezan . La séance sera suivie d'un débat.