Journée internationale de chiens-guides d'aveugles : un compagnon apprécié des malvoyants dans l'Indre

Ce mercredi 26 avril marque la journée internationale des chiens-guides d'aveugles. Pour fêter ça, ce sera sans doute double ration de croquettes pour Didou, la chienne de Lina, une habitante d'Argenton-sur-Creuse (Indre). Une récompense bien méritée pour cette golden retriever : elle a accompagnée sa maîtresse dans tous ses déplacements durant près de 10 ans. Didou, formée à l'école parisienne des chiens-guides correspondait exactement aux attentes de Lina qui apprécie "son rythme de marche et son calme. Elle est paisible comme chienne, elle n'était pas remuante et a un caractère assez souple". Mais après une décennie de bons et loyaux services, Didou n'a plus la force d'assurer sa mission. Alors elle vit une retraite paisible chez sa maîtresse qui a décidé de la garder. Seul problème, sa successeur Gnocchi, n'a pas donné satisfaction : "Je ne me sentais pas en sécurité, je ne la sentais pas concentrée dans le travail. Elle ne pensait qu'à aller voir les gens mais pas à travailler".

Un temps d'attente de plusieurs mois pour obtenir un chien-guide

Lina attend donc un nouveau chien-guide depuis un an. Elle n'est pas la seule dans ce cas. A Châteauroux, Fabrice aussi patiente. Ce quinquagénaire a connu quatre chiens-guides depuis 1993 et espère avoir le cinquième bientôt. Aujourd'hui, il se déplace avec une canne, mais il préfèrerait être accompagné d'un canidé : "Déjà, on irait plus vite. Deuxièmement, ce serait plus fluide dans mes déplacements, alors que là, je suis plus tendu. Et c'est plus agréable de caresser un chien-guide qu'une canne blanche". Une attente de plusieurs mois déjà : "Ça fera un an le 1ᵉʳ mai. Oui, c'est long, mais il faut bien que les éducateurs arrivent à éduquer les chiens", dit-il avec philosophie.

Le parcours de formation est long pour un chien-guide, comme le raconte Françoise Pascal, la directrice de l'association Valentin Haüy dans l'Indre : "À la naissance, ils sont placés dans des familles d'accueil, puis quand ils ont environ deux ans, ils sont pris en charge à l'école des chiens-guides par des éducateurs spécialisés. Quand ils ont été formés et qu'une personne en fait la demande, on lui présente le chien qui a été désigné. Un éducateur habitue le chien à son nouveau maître et le nouveau maître au chien. On ne les lâche pas comme ça dans la nature. Les maîtres restent environ trois semaines à l'école avant de rentrer chez eux avec leur chien. Ensuite, un éducateur vient voir comment se comporte le chien une fois que le bénéficiaire est rentré chez lui".

Une antenne de l'association des chiens-guides d'aveugles du Centre-Ouest à Châteauroux

A Châteauroux, quatre bénévoles tiennent une antenne d'information de l'association des chiens-guides d'aveugles du Centre-Ouest . Les chiens-guides sont formés dans deux écoles de l'association, à Limoges (Haute-Vienne) et Lezoux (Puy-de-Dôme), puis distribués aux personnes qui en font la demande, y compris dans l'Indre. Malgré le coût de la formation, les personnes en situation de handicap visuel ne déboursent pas un centime assure Danielle Ebras, responsable de l'antenne de Châteauroux : "Le coût d'un chien est de 25 000 € entre le moment de la naissance jusqu'à sa fin de vie, sachant que le chien appartient toujours à l'école. Et ce chien est gratuit. Il est donné aux malvoyants et il part à la retraite entre neuf et onze ans après". En cette journée internationale des chiens-guides d'aveugles, plusieurs moyens d'aider l'association des chiens-guides d'aveugles du Centre-Ouest existent comme les dons ou les parrainages .