Journée internationale de la charité : portrait d'une bénévole des Restos du Coeur à Machecoul

Quand Marie-Hélène Morel est arrivée avec sa famille dans la région il y a plus de 25 ans, elle a cherché à s'investir dans une association. Son mari travaillait, les enfants étaient à l'école et elle avait du temps à proposer. Un jour, sa belle-sœur lui a dit que les Restos du Cœur cherchaient des bénévoles : "Honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais trouver. J'y suis allée en me disant je vais distribuer à manger."

En 25 ans, le rôle de bénévole a bien changé aux Restos du Cœur : "L'urgence aux débuts avec Coluche, c'est de donner à manger. Aujourd'hui, on est plus dans l'aide à la personne. Comment on va faire pour l'aider au quotidien dans ses difficultés. Ne plus seulement se se dire 'j'y vais, je donne à manger et je rentre chez moi'. Et c'est justement ça qui est intéressant!" Et Marie-Hélène d'ajouter : "Aujourd'hui par exemple, on a un travail qui est fait avec Pôle Emploi. Il nous envoie des annonces. Il y a un vrai travail du quotidien avec ces personnes en difficulté."

Depuis le temps qu'elle est engagée aux Restos du Cœur de Machecoul, Marie-Hélène a noué des liens et même des amitiés. Avec les bénévoles mais aussi les bénéficiaires : "Il y a vraiment des amitiés qui sont nées. Pas forcément à se rencontrer en dehors des Restos du Cœur. Mais il y a du bonheur à les voir arriver, à discuter avec eux des projets qu'ils ont."

Ce qui réjouit le plus Marie-Hélène, c'est quand elle ne voit plus certaines têtes : "Toutes ces personnes qui sont mal à un moment donné, à qui on essaie de redonner un peu de sourire et de bonheur et qui un jour reprennent le cours de leur vie. Quand régulièrement on croise des gens qui nous disent 'je ne viens plus parce que j'ai trouvé du travail' c'est que du bonheur!"

En Loire Atlantique, les Restos du Coeur comptent 2.000 bénévoles. Ils organisent leur collecte départementale du 14 au 16 octobre prochain.