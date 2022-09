Journée internationale de la paix : 60 personnes rassemblées à Ajaccio pour "bâtir un monde de paix"

60 personnes se sont rassemblées à Ajaccio ce mercredi 21 septembre pour la journée internationale de la paix. De nombreuses associations appelaient à une mobilisation sur le thème "mettre fin au racisme, bâtir un monde de paix". Un second rassemblement avait lieu à Bastia, sur la place St Nicolas.

"Mettre fin au racisme, bâtir un monde de paix" : tel est le thème 2022 de la Journée internationale de la paix des Nations unies ce mercredi 21 septembre. Deux rassemblements ont eu lieu en Corse, à l'appel d'associations. Celui d'Ajaccio, sur la place Abbatucci, a rassemblé environ 60 personnes.

Per a Pace, Femmes Solidaires, Utopia Corsica, Ava Basta, ou encore Sénégalais de Corse sont notamment à l'origine de l'organisation de ces mobilisations à Bastia et à Ajaccio. Cette année, la Journée de la paix a un goût particulier pour ceux qui sont venus se mobiliser à Ajaccio avec les 7 mois de guerre en Ukraine et au jour même de l'annonce du président russe de "mobilisation partielle" des Russes en âge de combattre, qui ouvre la voie à une escalade majeure dans le conflit.

Parmi les manifestants, Marc-Antoine, membre du Parti communiste. Si le jeune homme rappelle qu'il est "important de rappeler qu'il y a la guerre en Ukraine" et qu'il s'agit d'un véritable "désastre humanitaire", il ne faut pas en oublier les nombreux autres conflits armés partout dans le monde. Un peu plus loin, Juliette partage le constat "inquiète de voir ce qu'est devenue [notre] société".