Journée internationale des Droits des Femmes : "Il faut prendre conscience de ses droits" dit le CIDFF du Limousin

Ce vendredi, comme tous les 8 mars, est la Journée internationale des Droits des Femmes. Et ce vendredi matin, Maryse Dubois, la Pésidente du CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de la Famille) en Limousin était l'invitée de Jérôme Ostermann sur France Bleu Limousin.

Grâce à des mouvements comme "Me too", la parole se libère. Etait-ce une étape importante voire indispensable ?

Cela a été une étape violente, controversée, mais ça a été l'occasion pour des femmes qui n'osaient pas dire qu'elles avaient été agressées sexuellement ou qui étaient victimes d'inégalité flagrante dans leur entreprise, de parler. Le fait de pouvoir le partager sur la place publique, ce n'est pas forcément facile à faire, ce n'est pas agréable à entendre non plus, mais cela a permis de prendre conscience d'une réalité.

Après ça ne résout pas tout, il faut aussi agir...

Oui, il faut prendre conscience de ses droits, il faut prendre conscience de la place qu'on a dans la société. Et avec ces mouvements d'expression quant à la violence sexiste, ce sont des sujets maintenant abordés de façon régulière avec les inspecteurs du travail et les responsables de ressources humaines. Par ailleurs, les gendarmes et les policiers par exemple sont aussi formés. Ils sont plus attentionnés, attentifs, plus à l'aise pour évoquer ces sujets-là. Et c'est aussi mieux pour permettre aux femmes qui viennent se plaindre : elles sont mieux reçues considérées, et crues.

Il y a aussi l'accès des femmes aux métiers dits d'homme, vous organisez une manifestation à ce sujet le 21 mars à Limoges.

Moi, je les appelle les "femmes à contre-courant". On accompagne des femmes pour qu'elles aillent vers des secteurs d'activité où elles ne seraient pas allé naturellement. Et pour cela, on les accompagne "dans le bain", au travail, ce jour-là à l'AFPA-bâtiment de Romanet qui nous ouvre ses portes. Les formateurs vont accueillir des femmes qui vont se déplacer dans les ateliers, et découvrir l'ensemble des métiers proposés.