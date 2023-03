Journée internationale des droits des femmes : des dizaines de milliers de manifestants partout en France

Angoulême, Dijon, Pau, Bayonne, Lille, Paris, Dijon, Grenoble : plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mercredi 8 mars un peu partout en France à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes . Trois syndicats (FSU, CGT et Solidaires) et 45 organisations féministes appelaient à la "grève féministe" pour exiger "l'égalité au travail et dans la vie". Des manifestations ont eu lieu dans environ 150 villes en France.

Cette année, la mobilisation pour l'égalité hommes-femmes a pris une saveur toute particulière en pleine contestation contre la réforme des retraites, projet accusé d'être injuste envers les femmes . "Ma mère aurait manifesté" aux côtés des manifestants pour les droits des femmes dans toute la France ce mercredi, a confié Jean-Yves Halimi, l ors de l'hommage national à sa mère Gisèle Halimi , icône féministe.

La réforme des retraites dans le viseur

"Retraites, salaires, les femmes sont en colère", ont chanté les manifestants, en grande majorité des femmes, en tête du cortège parisien. La foule s'est élancée en début d'après-midi depuis la place de la République en direction de la place de la Nation, au lendemain d 'une forte mobilisation contre la réforme des retraites . "Cette année, on a encore plus de détermination", a commenté auprès de l'AFP Ana Azaria, présidente de l'association "Femmes égalité". "La retraite, c'est le solde du compte de toute une vie d'inégalités professionnelles mais aussi d'inégalités familiales et sociales". Le projet de réforme des retraites devrait allonger la carrière des femmes davantage que celles des hommes, ce qui devrait toutefois réduire l'écart entre les pensions. À l'heure actuelle, il reste substantiel : fin 2020, les femmes avaient une retraite inférieure en moyenne de 40% à celle des hommes, différence ramenée à 28% en cas de réversion.

À Angoulême (Charente), où 300 personnes se sont rassemblées, des membres du collectif féministe "Les Rosies" (en hommage à Rosie la riveteuse) ont entamé quelques pas de danse sur une version féministe (et en français) d'"I Will Survive" de Gloria Gaynor, comme le rapporte France Bleu La Rochelle . "64 ans non ! La retraite, il la faut avant" pouvait-on entendre. Double journée, demi-retraite" ou "premières de corvée, retraites amputées", pouvait-on lire sur les pancartes à Toulouse où 7.500 personnes étaient rassemblées selon la préfecture, 25.000 selon les organisateurs.

La réforme à venir a aussi poussé Kamil, étudiant à Amiens, à se mobiliser : "Je prends juste l'exemple de ma mère qui est infirmière, a-t-il expliqué au micro de France Bleu Picardie , elle va avoir 50 ans cette année, elle est déjà bien abîmée pour porter les patients. Je ne la vois pas travailler deux ans de plus pour porter les patients ". À Amiens, les manifestants ont aussi rendu hommage à Fatiah, jeune femme de 28 ans, poignardée à mort par son ex-conjoint vendredi dernier .

Des débrayages un peu partout dans le pays

Au cours de la journée, des débrayages ont eu lieu dans des entreprises de plusieurs secteurs (commerce, industrie...), notamment à 15h40, heure théorique à laquelle les femmes cessent d'être rémunérées, compte tenu des écarts de salaires entre les sexes. Les femmes ont gagné en moyenne près de 15% de moins que les hommes dans le secteur privé en 2021, à temps de travail égal, selon une étude de l'Insee. "Relever les salaires des femmes permettrait d'apporter de nouvelles cotisations qui elles-mêmes pourraient renflouer les caisses de retraite", a pointé Romain Morizot, un ingénieur dans l'aviation de 32 ans, qui a manifesté à Marseille, aux côtés d'un millier de personnes environ.

Plus de 2000 personnes ont défilé à Grenoble pour les droits des femmes ce mercredi 8 mars © Radio France - Véronique Pueyo

"Il faut que les gens prennent conscience de toutes les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes dans leur quotidien. Je pense qu'on devrait en parler à l'école, au collège, au lycée et aussi sur les réseaux sociaux tout au long de l'année", a confié, à France Bleu Bourgogne , Solène, étudiante de 21 ans dans le cortège dijonnais.

"Grève féministe" pouvait-on lire sur cette banderole à Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

À Lille (Nord), 4.000 personnes se sont rassemblées, selon les organisatrices, malgré le froid et la pluie. À Nantes (Loire-Atlantique), environ un millier de personnes a défilé. On dénombrait également plusieurs milliers de manifestants à Montpellier, tout comme à Rennes, a constaté l'AFP. Plus de 1.200 personnes ont manifesté en Drôme-Ardèche, indique France Bleu Drôme Ardèche ce jeudi soir . Plus de 2.000 personnes ont défilé à Grenoble en Isère .