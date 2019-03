Journée internationale des droits des femmes : des mamans solo racontent leurs galères à des dirigeants côte-d'oriens

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, une conférence inversée était organisée à la Maison Phare à la Fontaine d'Ouche jeudi soir. Ce sont des mamans - et un papa - solo qui ont pris la parole pour raconter leur quotidien face à des élus et à des chefs d'entreprise.

C'est une idée du secrétariat d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes : organiser dans toute la France des conférences inversées sur le thème des mères isolées et des familles monoparentales. A la Fontaine d'Ouche à Dijon jeudi soir, une dizaine de femmes et un homme, venus de toute la région, se sont donc adressés directement au Préfet, à des élus, à des chefs d'entreprises et à des représentants d'institution.

Elles racontent leurs galères du quotidien. L'une d'entre elle éclate en sanglot en évoquant les violences physiques qu'elle a subies. Une autre explique comment elle a dû abandonner ses enfants pour sauver sa peau, comment elle a depuis reconstruit sa vie en créant sa micro-entreprise, et comment elle lutte désormais pour récupérer la garde de ses enfants.

Pour d'autres, le problème c'est le logement : des bailleurs sociaux qui fournissent des logements insalubres, des logements HLM systématiquement proposés dans des quartiers sensibles, "où même les forces de l'ordre ne veulent pas mettre les pieds. Et pourtant on veut y envoyer des mères célibataires avec leurs enfants", s'indigne cette maman italienne.

Les problèmes de garde, la précarité financière, les informations qui ne sont pas toujours mises à jours et qui font perdre du temps, le manque d'interlocuteurs et de personnes ressources : grâce à leurs témoignages, toutes les problématiques que les familles monoparentales rencontrent au quotidien ont été mises sur la table. A quoi ça va servir ? A établir une feuille de route au niveau régional, à prendre des contacts avec des partenaires sociaux, et peut-être à faire bouger certaines lois pour les familles monoparentales, promet la directrice régionale au droit des femmes auprès de la préfecture.