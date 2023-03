Journée internationale des droits des femmes : deux cortèges distincts à Pau en pleine mobilisation retraites

En cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, environ 800 personnes ont défilé ce mercredi 8 mars dans le centre-ville de Pau. 350 environ à l'appel de NousToutes64 et du Planning Familial pour les droits des femmes, et 450 derrière la banderole de l'intersyndicale anti-réforme des retraites.

En effet l'intersyndicale, qui avait déclaré son parcours en préfecture contrairement aux collectifs féministes, n'a pas souhaité défiler derrière la banderole violette de NousToutes64 et du Planning familial, dans le même cortège. Les deux cortèges se sont donc suivis, espacés de quelques dizaines de mètres, jusqu'à la mairie de Pau.

30 féminicides depuis le 1er janvier

Là, les militantes féministes, ont listé les noms des 29 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex depuis le début de l'année. Des féminicides en hausse de 80 % par rapport au début de l'année dernière. "On est en 2023 et le compte n'y est toujours pas. Pire encore, on a l'impression de régresser, se désole Kiki. Il faut plus de bracelets anti-rapprochement, plus de téléphones graves dangers, que les policiers et gendarmes soient mieux formés à écouter et enregistrer les plaintes des femmes." Pendant la manifestation, le collectif annonce un 30e féminicide, survenu ce mercredi matin à Metz.

Derrière, dans le cortège des syndicats, les slogans se concentrent sur la réforme des retraites : "Pour une retraite en pleine forme, retrait de la réforme !", entend-on. Sur la banderole de l'intersyndicale, il est écrit : "retraites et droits des femmes : l'égalité maintenant !". Les syndicats réclament l'abolition de la réforme qui risque de pénaliser, selon eux, les femmes aux carrières hachées par les grossesses, notamment, plus que les hommes.