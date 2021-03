Journée Internationale des droits des femmes : le témoignage d'une jeune colleuse féministe orléanaise

Depuis 2019, une nouvelle forme d'action est apparue, pour défendre les droits des femmes. Des collages sur les murs des villes, des mots noirs sur fond blanc, qui dénoncent les violences faites aux femmes, la culture du viol, le patriarcat. Derrière ce mode d'expression, des militantes et des militants qui ont trouvé une forme d'expression.

Manon (son prénom a été modifié par souci de conserver l'anonymat de la jeune fille) est une jeune orléanaise de 18 ans. Elle suivait ces groupes de "collages féministes" sur les réseaux sociaux, et voulait s'engager dans cette voie. En septembre dernier, elle contacte le compte Instagram du collectif orléanais, on la met en relation avec un groupe Whatsapp, et les premières actions commencent. "C'était une façon pour moi de participer à quelque chose de vraiment concret, dans cet engagement que j'ai depuis longtemps" explique Manon.

Trouver le bon endroit et le bon slogan

La jeune fille trouve aussi dans cette forme d'action un mode d'expression : "c'est créatif, il faut trouver à la fois des mots percutants, pas trop longs, des slogans qui peut-être énervent des gens, mais qui peuvent aider, aussi. Par exemple, on écrit parfois : "tu es fort.e"et moi je me dis qu'une femme qui s'est faite agresser la veille dans les transports, en voyant ça, elle peut se sentir moins seule, même si ça ne changera pas son problème".

Un collage féministe rue Isabelle Romée à Orléans - anonyme

C'est cela qui pousse Manon à sortir, tard le soir, coller des affiches, et donc prendre le risque d'un contrôle de police. "C'est quelque chose qui a priori me rebute, sortir comme ça le soir avec un groupe de filles. Mais je le fais vraiment parce que c'est important pour moi, de combattre le patriarcat par les collages. Souvent il se passe des trucs, des mecs bourrés qui vienne nous embêter, mais on lui fait vite comprendre qu'il nous saoûle !"

Les collages suspendus avec le couvre-feu

Il faut aussi trouver des lieux, des rues, pour apposer ces slogans, ces lettres sur fond blanc : "on y passe vraiment beaucoup de temps, surtout à Orléans, où il y a beaucoup de caméras. Il faut trouver le bon endroit, pour ne pas se faire prendre, et puis pour que le collage soit vu. Une fois on a écrit : "pas tous les hommes mais assez pour qu'on ait toutes peur. Et on était contentes parce qu'il est resté longtemps, celui-là, il n'a pas été arraché tout de suite".

Avec le couvre-feu, le groupe orléanais a suspendu ses collages, et explique sur son compte Instagram qu'il respecte les règles. "Ca fait longtemps qu'on n'a pas collé, c'est frustrant" dit Manon, "d'autant que les problèmes n'ont pas disparus, loin de là, avec l'épidémie". Elle espère pouvoir reprendre ces collages, et continue de s'engager, en tout cas, à travers les réseaux sociaux.