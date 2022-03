Journée internationale des droits des femmes : les difficultés des femmes d'ici et d'ailleurs

Ce mardi 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes. Parmi les manifestations qui ont lieu ou ont déjà eu lieu, il y a un forum autour de l'égalité, de la parité et de la mixité qui a été organisé à Issoudun le week-end dernier (samedi 5 mars) par l'association En Tous Genres 36.

La double peine des femmes migrantes

Durant la journée il a été question de la place des femmes en politiques mais aussi des femmes migrantes. Une question qui est d'autant plus dans l'actualité que depuis désormais plus de deux semaines des dizaines de milliers de civils fuient l'Ukraine. La conférence était animée par Lucille Cottinet, chargée de mission pour l'association Mémoires Plurielles.

Elle a ainsi rappelé le déchirement de ces femmes entre deux cultures, deux pays mais aussi leur statut extrêmement précarisé, avec des métiers peu rémunérés, peu qualifiés en France. L'immigration au féminin est souvent invisibilisée pourtant, plus de la moitié des migrants sont en fait ... des migrantes. Ce double statut de migrante et de femme, c'est un double poids souligne Lucille Cottinet.

D'abord parce que souvent dans leur pays d'origine elles vivent des violences en tant que femme, et que le parcours migratoire peut accentuer le risque de violences. "Ça peut être des violences physiques, sexuelles, mais également morales et psychologiques. Ça peut être également du viol, des viols venant même des hommes immigrés envers ces femmes immigrées, mais également la police des frontières peut également être violente physiquement envers ces femmes" explique-t-elle. Par ailleurs, les violences peuvent continuer même une fois installée en France. "Je ne dis pas que ces femmes vont toujours vivre des violences ou vont forcément vivre ces violences" souligne Lucille Cottinet, mais "ces violences existent parce qu'elles ont, en fait, la double peine d'être à la fois immigrée et femme".

Lucille Cottinet, chargée de mission pour l'association Mémoires Plurielles. Copier

Moins d'accès au droit, plus de solidarité des femmes en milieu rural

À l'origine de ce forum, l'association En Tous Genres 36. Lancée en 2016 elle promeut l'accès au droit, l'égalité des femmes, la mixité d'une part et puis d'autre part elle soutient et accompagne les femmes victimes de violences. En quelques années, l'association issoldunoise a trouvé des relais dans les villages alentours, un maillage territorial d'autant plus important que les femmes vivant dans le milieu rural sont plus isolées. Mais elle n'en sont pas moins solidaires remarque Marie-des-neiges Chèze la présidente de l'association.

Il y a bien sûr un éloignement géographique qui provoque un isolement lorsque l'on vit à la campagne. On est éloigné des pouvoir publics, des associations, des structures d'aides et tout simplement de la police ou de la gendarmerie. Souvent cela signifie aussi dépendre de son conjoint si l'on a pas le permis ou si il n'y a qu'une voiture pour le couple. De facto, "le fait de ne pas avoir la proximité d'une grande ville accentue les difficultés à pouvoir avoir de l'aide" souligne Marie-des-neiges Chèze. "On le voit par exemple au niveau des violences intrafamiliales. Géographiquement, on voit la difficulté de pouvoir demander de l'aide d'urgence, c'est évident. C'est beaucoup plus difficile." note la président d'En Tous Genres 36.

En revanche, ce qu'elle constate c'est aussi une plus grande solidarité entre les femmes des petites villes et petits villages, comme c'est le ca dans l'Indre et dans la région d'Issoudun : "je pense que le fait justement d'être éloigné de certaines administrations ou de certaines aides ou de certaines associations, le fait de la ruralité fait que les réseaux d'entraide et les réseaux de contacts, quand on les a, je pense qu'ils sont plus forts et plus solidaires."