Journée internationale des droits des femmes : les femmes pompiers du Haut-Rhin mises en avant sur YouTube

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin met en avant les femmes engagées dans ses rangs dans des vidéos sur YouTube. Des femmes encore minoritaires : 18% des pompiers volontaires, et 4% des pompiers professionnels.

Elles s'appellent Coraline, Marion, Stéphanie, Tiphanie, Laetitia et Emine. Depuis le 4 mars, elles témoignent de leur quotidien de sapeur-pompier dans le Haut-Rhin sur de courtes vidéos publiées sur YouTube, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.

On est avant tout sapeur-pompier

Parmi elles, le capitaine Marion Rapior, 32 ans, en charge de la formation, et qui est sapeur-pompier depuis bientôt 15 ans : "personnellement je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je pense que c'est parce que j'ai deux principes au quotidien : la préparation et le travail et puis une attitude neutre par rapport à mes collègues masculins. J'assume d'être une femme et de ne pas avoir les mêmes capacités physiques, mais ce n'est pas pour autant que je vais me mettre en avant sous la casquette de jeune femme. On est avant tout sapeur-pompier".

Seulement 4% de femmes chez les pompiers professionnels du Haut-Rhin

Elle avoue néanmoins, qu'être une femme est un atout, souvent, lors des interventions : "les gens ont tendance à se livrer plus facilement à moi, faire part de leurs sentiments et de leurs angoisses". Selon elle, il ne faut pas que les jeunes femmes aient peur de devenir pompier. La meilleure arme pour les convaincre dit-elle, est de bien les informer sur tous les aspects du métier.

Dans le Haut-Rhin les femmes représentent 4% des pompiers professionnels et 18% des pompiers volontaires.