Journée internationale des droits des femmes : découvrez des actions organisées ce 8 mars en Île-de-France

Traditionnellement, le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, de nombreuses actions sont organisées.

Les initiatives sont multiples et elles durent parfois plus qu'une seule journée. En voici quelques-unes en Île-de-France.

Le 8 mars 2022

Seine-Saint-Denis

Le département de la Seine-Saint-Denis va renommer 108 bâtiments avec des noms de femmes illustres. Le premier bâtiment à changer de nom sera la Bourse départementale du Travail de Bobigny. Il deviendra à compter du 8 mars, la Bourse du Travail Clara Zetkin, pour rendre hommage à cette figure historique du féminisme, enseignante, journaliste et femme politique allemande, initiatrice de la Journée internationale des droits des femmes en 1907.

À sa suite, les autres bâtiments seront progressivement renommés jusqu'à courant 2024. Des propositions de noms de femmes seront à chaque fois faites aux élus locaux ainsi qu'aux équipes de professionnels intervenants sur les lieux.

Les noms de Simone Veil, Benoîte Groult (journaliste), Junko Tabei (alpiniste), Oum Kalthoum (chanteuse), Agnès Varda (réalisatrice et photographe), ou encore Winnie Mandela (militante contre l'Apartheid et femme politique) pourront, par exemple, être choisis. La liste se construira au fur et à mesure.

À Paris

Des associations appellent à une grève féministe et elles organisent des manifestations dans la rue. À Paris, un défilé doit partir de Gare du Nord à 14h00. L'arrivée est prévue à l'hôpital Tenon (20e arrondissement). Le cortège passera par République, le Père-Lachaise et le lycée Voltaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les participants vont marcher pour l'égalité des salaires, la reconnaissance du travail des femmes et pour protester contre la précarité.

À Châtillon (Hauts-de-Seine)

À Châtillon, de 10h00 à 12h00, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles vous accueille à l’Espace Femmes pour présenter ses activités et la nouvelle permanence.

Journée du 8 mars à Châtillon - Ville de Châtillon

La ville de Châtillon lance aussi "Place aux Châtillonnaises !" Pour "donner toute leur place aux femmes dans l'espace public", la ville organise une marche exploratoire à 19h00 au départ de l'esplanade Maison Blanche, 2 avenue Saint Exupéry. Il s'agit de "rendre les Châtillonnaises actrices de leur quartier et d'améliorer leur sécurité au quotidien dans leur ville".

Le premier groupe de réflexion autour de la place des femmes dans la ville de Châtillon sera aussi lancé le 8 mars.

À Puteaux (Hauts-de-Seine)

Puteaux a décidé de mettre les femmes en lumière. Les infos et le programme sont sur puteaux.fr. Une journée d'action est organisée avec Puteaux Emploi sur le thème de la réussite au féminin. Elle est intitulée "Tout est possible". Elle a lieu au Palais de la Culture de 9h00 à 17h30. Conférences, ateliers, tables rondes, tout est gratuit.

A 20h45, une conférence musicale a lieu au théâtre de Puteaux.

À Montreuil (Seine-Saint-Denis)

À Montreuil, un piquet de grève de la Maison des femmes Thérese-Clerc, aura lieu de 7h00 à 18h00, rue de l'église, pour accueillir les femmes grévistes mobilisées pour dénoncer les atteintes aux droits des femmes.

Une Marche aux flambeaux des Montreuilloises est organisée. Plusieurs associations de femmes, de féministes et des collectifs se regrouperont pour marcher au départ de quatre quartiers de Montreuil (Centre social du quartier de La Noue, à 16h00 / Centre social SFM du quartier de La Boissière, à 17h00 / Collège Politzer dans le quartier Bel Air-Le Morillon, à 17h00 et Association des femmes maliennes de Montreuil, du quartier du bas Montreuil, à 18h00), en direction de la place Jean-Jaurès.

À Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

Ivry-sur-Seine a décidé de rendre les femmes plus visibles. Le temps fort de ce 8 mars est à 14h00 au cimetière Monmousseau. Une plaque commémorative, en hommage à Nathalie Duval-Le Mel, sera dévoilée. Féministe et syndicaliste, membre de l’Internationale, figure de la Commune de Paris et cofondatrice de l’Union des Femmes, elle est décédée à Ivry-sur-Seine en 1921 et repose dans ce cimetière

Dans la semaine du 8 mars

À Paris, la 7e édition de la Course pour l'Égalité aura lieu le 12 mars au parc de la Villette. Elle est organisée par la mairie du 19e et l'association Libres Terres des Femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes. Cette course à pied est gratuite. Vous pourrez faire un don. Vous pourrez faire un parcours de quatre kilomètres ou de huit kilomètres.

À Châtillon au gymnase Langevi-Wallon, une exposition intitulée "Sportives" sera présentée le 12 mars de 14h 00 à 17h00.

À Montreuil, il y aura du sport féminin le 12 mars, de 10h00 à18h00, au stade des Guilands, rue Hoche. Le premier tournoi de foot à 7 pour les féminines sera organisé par le club montreuillois l’Élan sportif de Montreuil (ESDM). Huit équipes franciliennes composées à chaque fois de sept joueuses licenciées de club ou non, âgées de plus de 16 ans? devraient concourir. Ce tournoi fait suite à la création par l'ESDM, en septembre 2021, d'une école féminine de football destinée à soutenir la section féminine du club.

À Ivry-sur-Seine, le 11 mars, à 19h00 à la médiathèque municipale du centre-ville, une rencontre-débat aura lieu sur l’écoféminisme, avec Jeanne Burgart Goutal, autrice d’"_Être écoféministe ; théories et pratiques"_et professeure de yoga.

Le 12 mars à 14h00 à la Maison des femmes, une rencontre est proposée par le collectif Femmes solidaires d’Ivry pour revenir sur trois siècles de luttes féministes avec Mathilde Larrère, historienne et autrice de Rage against the Machisme.