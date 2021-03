Journée internationale des droits des femmes : plusieurs centaines de personnes manifestent au Mans

Quelques centaines de personnes ont défilé samedi 6 mars dans les rues du Mans (Sarthe), à l'appel de plusieurs organisations très diverses dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, qui se déroule le 8 mars. Parmi les signataires de l'appel à manifester, il y avait le collectif Collages féminicides du Mans, la CGT, le collectif Rosie, Solidaires, la ligue départementale des droits de l'Homme ou encore la FSU.

Les "héroïnes" oubliées du Covid

Si les manifestants ont réclamé, comme chaque année, l'égalité effective entre les femmes et les hommes (salariale notamment) et l'arrêt des différentes discriminations de genre, cette année le cri de colère de ces manifestants avait forcément un écho un peu différent en pleine crise sanitaire. En effet, lors du premier confinement, nous avons vanté nos "héros du quotidien". Or, ces héros sont souvent des héroïnes : infirmières, caissières, femmes de ménage... Ces professions sont en grande majorité occupées par des femmes, souvent précaires. "Peut-être qu'on le voit plus mais on ne les écoute pas encore", affirme Alix.

"Le monde d'après dont on a tant parlé, on l'attend toujours", témoigne Alice, infirmière et membre du collectif féministe Rosie. "Il y a eu une petite prise de conscience puis tout le monde est retourné dans sa petite routine avec les restrictions. Et le sort des premières de corvée ne change pas." Dominique, 60 ans, a un certain nombre d'années de luttes féministes derrière elle. Pour elle, le gouvernement n'a pris que des demi-mesures : "Le symbolique c'est bien, une médaille c'est bien, des applaudissements c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Sans parler des gens qui travaillent dans les grandes surfaces, les caissières, pour qui les choses se sont aggravées avec le Covid."