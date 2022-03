Journée internationale des droits des femmes : portrait d'une entrepreneure du Puy-de-Dôme

De l'armée au monde de l'entreprise, c'est le grand écart professionnel réalisé par Edwige Niay. D'abord coach militaire pendant 20 ans, elle travaille désormais à son compte, et a lancé sa propre entreprise de coaching, Evolution Together. Elle forme et coache actuellement une vingtaine d'entreprises, principalement des TPE et PME.

Elle s'est établie à la campagne, à Anzat le Luguet, dans le Puy-de-Dôme, et est à l'honneur ce mardi 8 mars, à l'occasion d'un évènement autour de l’entrepreneuriat des femmes en milieu rural, organisée à Saint-Germain-Lembron par France Active Auvergne et la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.

à réécouter La place des femmes dans l'agriculture

Edwige Niay ne regrette pas son choix de travailler comme indépendante : "Le côté familial a pu vraiment reprendre sa place. Je voulais aussi une sorte de liberté, de ne plus avoir de hiérarchie, et seulement de l'échange." Pour se lancer en tant que femme, il a tout de même fallu un peu batailler. "On a beaucoup moins le droit à l'erreur, constate Edwige. On va devoir être plus précise, bosser un petit peu plus."

Un sentiment d'illégitimité chez les femmes

Ce besoin de prouver sa valeur en tant que femme, d'en faire toujours plus, elle le voit aussi au travers des travailleuses qu'elle forme et coache. Car si l'inégalité au travail tend à diminuer, les femmes sont encore victimes de sexisme, de manière plus ou moins insidieuse.

La coach note qu'une femme en entreprise "se sent souvent _illégitime_, moins compétente qu'elle ne l'est ou que ses collègues". Elle poursuit : "Si une femme est promue, son collègue va la féliciter et va par exemple lui dire qu'elle fait partie des quotas. Du coup, cette personne va trouver que son nouveau poste à responsabilité n'est pas forcément mérité."

Pour Edwige, il est donc essentiel de trouver les clés pour faire comprendre à ces travailleuses que "ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est moins compétente."