Journée internationale des droits des femmes : une pièce de théâtre avec le lycée Aristide Briand

En cette journée des droits des femmes, rencontre avec ces jeunes du lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire. Ils ont entre 16 et 21 ans, et répètent en ce moment une pièce de théatre inspiré de la vie de Gisèle Halimi. Quels sont les combats d'aujourd'hui ? On a posé la question.

Dans la cour du lycée : Violaine Lucas, prof de lettres et présidente de Choisir la cause des femmes, et Barbara Lamballais, autrice et metteuse en scène

En cette journée internationale des droits des femmes : zoum sur ces jeunes du lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire. Ils ont entre 16 et 21 ans, et répètent en ce moment une pièce de théatre "Gisèle, Marie-Claire, Michèle et les autres" écrite à partir du procès de Bobigny. C'était en 1972, un procès historique où l'avocate Gisèle Halimi a défendu des femmes jugées pour avortement, l'IVG était alors interdit. Un combat qui parle encore à la jeune génération.

Quand c'est non, c'est non" - Gisèle Halimi

Assis en cercle dans une salle de classe, ils sont en seconde ou en BTS, le texte sous les yeux, ils répètent. "Bien sûr, on a des droits aujourd'hui, sur le papier. Mais si on avorte, quel sera le regard des autres ? Et puis il y a encore des familles où le sujet reste tabou" explique cette jeune lycéenne. Le débat est lancé, sous le regard de l'autrice et metteuse en scène Barbara Lamballais. "Il y a beaucoup de résonances entre hier et aujourd'hui. Sur l'éducation sexuelle par exemple, Gisèle Halimi en parlait beaucoup. Les choses ont peu changé on dirait" assure la metteuse en scène. Les filles racontent qu'au collège, le cours d'éducation sexuelle n'est pas mixte, qu'on ne leur parle que de procréation et de menstruations. "Où est la notion de plaisir ? De consentement? " s'interroge Barbara Lamballais.

Que les élèves travaillent ce personnage au sein de l'école, c'est la plus belle chose que je pouvais leur apporter" - Violaine Lucas, prof de lettre et présidente de l'association Choisir la cause des femmes

"Gisèle Halimi, c'est l'expérimentation de la liberté. Quand c'est non, c'est non disait-elle déjà à l'époque. Que les élèves travaillent sur ce personnage au sein de l'école, c'est la meilleure chose que je pouvais leur apporter", confie Violaine Lucas, la prof de lettres, présidente aussi de l'association nationale Choisir la cause des femmes. C'est elle qui a fait venir Barbara Lamballais dans le lycée.

Un texte qui sert aussi de prise de conscience, y compris pour les jeunes hommes dans la salle. Quentin, 21 ans, joue un violeur dans la pièce de théâtre. "Ce qui est frappant, ce qui est choquant, c'est son attitude, rien d'anormal pour lui. Il faut vraiment que nous les jeunes garçons, on fasse tout pour que les vieux schémas se cassent. Pour plus jamais ça."

Combats d'aujourd'hui : le harcèlement de rue, le consentement, l'hypersexualisation de la femme

Et quand on interroge les jeunes filles, actrices en herbe ? "Dans le quotidien, c'est toujours des combats. Le regard des hommes est super lourd. Les mecs qui vous insultent dans la rue, vous agressent, vous barrent la route, on ne peut pas se promener tranquillement le soir comme un homme". Le harcèlement de rue, fléau en 2022, encore et toujours. Il y aussi toute une réflexion sur la société. "Les films pornographiques, c'est toujours les fantasmes des hommes qui sont représentés. Et puis de façon générale, les femmes on est sexualisée tout le temps. Pourquoi dans le sport, on leur impose des jupes courtes ou des petits shorts ?" A 16 ans, cette lycéenne est révoltée. "Gisèle Halimi, c'est une inspiration, la force pour continuer le combat".

Les jeunes du lycée Aristide Briand seront sur scène pour interpréter la pièce de Barbara Lamballais au théâtre de Saint-Nazaire le 21 mars prochain. Un spectacle réservé aux scolaires.

