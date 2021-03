Journée internationale des forêts : de nombreux promeneurs dans la forêt de Bellebranche à Saint-Brice

Le saviez-vous ? Ce dimanche 21 mars, c'était la journée internationale des forêts. La date a été instaurée par les Nations Unies pour protéger et valoriser les forêts dans le monde. En Mayenne, certains coins sont très prisés des promeneurs, comme la forêt de Bellebranche à Saint-Brice, près de Meslay-du-Maine.

La forêt de Bellebranche est une forêt domaniale ayant appartenu à une ancienne abbaye cistercienne. © Radio France - Maïwenn Bordron

"C'est reposant"

Il y avait de nombreux marcheurs ce dimanche dans la forêt de Bellebranche à Saint-Brice, près de Meslay-du-Maine. Beaucoup viennent de Sablé-sur-Sarthe, à dix minutes de là. "Nous, on travaille en usine donc on est confrontés à la proximité. Tout le monde est plus ou moins sur les nerfs donc, ça fait du bien ... C'est reposant", explique Alain, qui se promène avec sa femme et leurs deux chiens. Avec le contexte de crise sanitaire, les promeneurs voient également la forêt comme un espace de liberté. Coraline, par exemple, y voit un moyen d'échapper aux masques. "Ici, on ne porte pas vraiment de masques parce qu'on ne croise pas beaucoup de personnes", souligne-t-elle. À ses côtés, sa mère Anna hoche de la tête : "On n'est pas les uns sur les autres. Le calme et la tranquillité, c'est ce que je recherche en venant ici".

Ça change du quotidien, là on respire, ça fait du bien.

Anna, habitante de Sablé-sur-Sarthe qui est venue se promener avec sa fille

Alain et Christine ont fait la route depuis Sablé-sur-Sarthe pour se promener dans la forêt de Bellebranche. © Radio France - Maïwenn Bordron

Il n'y a pas que les adultes qui viennent chercher du calme dans cette forêt. Ethane, 12 ans, est venu se balader avec ses parents et ses sœurs. "_Je n'aime pas trop le centre-ville, car on entend souvent les voitures_. En forêt, on entend souvent les oiseaux, on est en contact avec la nature et c'est bien", explique-t-il. Rolande et son mari viennent également en forêt pour s'éloigner du bruit de la ville. "Je ne peux pas rester avec du bruit, dès qu'on vient là, je ne sais pas ce que ça nous fait, mais on se sent bien", sourit cette habitante de Sablé-sur-Sarthe.