Couvertures confisquées par la police, abris détruits, migrants refoulés aux frontières avant même qu'ils ne puissent déposer leurs demandes d'asile. La France n'était déjà plus depuis longtemps une destination privilégiée par les migrants, tellement la patrie des droits de l'homme était devenue inhospitalière, mais le virage sécuritaire opéré actuellement, les consignes d'expulsions massives données aux préfets, le projet de doubler la durée de rétention, de les recenser dans les centres d'hébergement d'urgence, d'emprisonner dans les centres de rétention y compris les "Dublinés", ces migrants arrivés en Europe par un autre Etat membre, va bientôt faire de notre législation l'une des plus dures des principaux Etats membres.

Des migrants gelés, bravant la neige pour tenter de franchir les cols frontaliers dans les Hautes-Alpes

Des images choquantes, qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire dénoncées en France comme ailleurs. Ces cordées solidaires dans le Briançonnais, organisées par les professionnels de la montagne pour aider les survivants de la Méditerranée. Comme en Grèce, comme en Italie, ce sont les citoyens, les militants qui se substituent aux obligations humanitaires des Etats. Car la France a beau invoquer les législations européennes, elle s'expose aujourd'hui à des condamnations devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Les dirigeants européens ne parviennent pas à s'accorder sur une politique migratoire plus solidaire

Ni plus solidaire à l'égard des migrants, ni même entre eux. Ils se sont encore déchirés lors de leur dîner de sommet à Bruxelles fin de la semaine dernière. Aucune décision n'a d'ailleurs été prise, mais les deux camps continuent à se faire face: d'un côté les premiers pays d'accueil, Italie et Grèce, soutenus par l'Allemagne; de l'autre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie qui refusent d'accueillir des migrants, préfèrent payer des dizaines de millions d'euros à l'Italie, la Libye, la Turquie pour qu'ils retiennent les migrants. Plus de 300 migrants ont été recueillis ces 48 heures par SOS Méditerranée et Médecins du Monde au large des côtes lybiennes. La Libye où 36.000 enfants ont besoin d'assistance dont plus d'un tiers non accompagnés. Une centaine de mineurs non accompagnés sont actuellement dehors dans le froid à Calais.

