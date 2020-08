TÉMOIGNAGE : "Ma chienne, c'est comme ma fille", raconte Fabienne, une habitante de Lalinde en Dordogne

Le lien qui unit Fabienne, 44 ans, à sa femelle Saint-Bernard Hauccia, 105 kilos, est indéfectible. Depuis huit ans que la chienne l'accompagne, Fabienne a développé avec elle une relation très fusionnelle. "C'est comme mon bébé", lance Fabienne. "Je n'ai pas d'enfants, donc Hauccia c'est tout pour moi. Elle passe avant tout, elle passe avant tout le monde... Elle fait partie de ma famille, elle fait partie de ma chair... C'est vraiment comme ma fille."

Inséparables depuis huit ans

Fabienne ne fait jamais rien sans sa chienne. Ensemble, elles partent en vacances, fêtent Noël, Pâques, les anniversaires... Elles n'ont jamais été séparées plus de quelques heures, sauf quand Fabienne a dû subir une opération il y a un an et demi, et qu'elle a été hospitalisée pendant six jours. "Cela peut peut-être paraître idiot ou bizarre, mais ma mère me la passait au téléphone !", raconte Fabienne. "Elle mettait le haut-parleur, et je lui parlais. Je lui disais de ne pas s'inquiéter, que j'allais bientôt rentrer à la maison. Et ça a été un laps de temps où elle ne mangeait pas, elle restait dans son coin, elle était vraiment renfermée. Quand on s'est retrouvées, c'était très très fort !"

La Périgourdine a aménagé son salon pour rester auprès de sa chienne Huaccia, de jour comme de nuit. © Radio France - Ambre Rosala

Depuis quelques mois, la relation entre Fabienne et Hauccia s'est encore renforcée. La chienne est devenue aveugle, et Fabienne est en quelque sorte devenue ses yeux : elle l'aide à s'orienter dans la maison, et à sortir faire ses besoins, de jour comme de nuit. "J'ai aménagé un lit dans mon salon, comme ça si elle a besoin de moi la nuit, je suis là. Je ne conçois pas de partir dormir à l'étage dans ma chambre et de la laisser là, ce n'est pas possible !" Fabienne a également installé plusieurs ventilateurs dans son salon, qui tournent toute la journée et toute la nuit, pour soulager Hauccia qui souffre beaucoup de la chaleur. Elle l'assure : le bien-être de son chien passera toujours avant le reste...