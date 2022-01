Journée internationale du sport féminin : "les femmes ne représentent qu'un tiers des licenciés en Bourgogne"

Le sport occupe t-il la même place chez les femmes que chez les hommes ? On se pose la question ce lundi 24 janvier 2022 en Côte-d'Or, à l'occasion de la journée internationale du sport féminin. L'occasion de dire ou redire que les femmes sont globalement sous-représentées dans les clubs sportifs, sous-médiatisées aussi par rapport aux hommes. C'est le constat établi au niveau du Comité régional olympique (CROS) par Dominique Veyrac. membre de la section mixité au sein du CROS, elle est aussi la présidente de la Ligue d'escrime en Bourgogne et elle est notre invitée ce lundi 24 janvier 2022. Entretien.

France Bleu Bourgogne - est-ce qu'en 2022, les femmes peuvent pratiquer tous les sports qu'elles souhaitent ?

Dominique Veyrac : oui, les femmes peuvent faire tous les sports mais c'est vrai qu'elles osent rarement et qu'on a encore trop peu, même dans notre région, de jeunes femmes qui osent franchir la porte des gymnases ou venir sur les stades pour pouvoir pratiquer le sport qu'elles souhaitent, que ce soit du football, du tir à l'arc ou bien de l'escrime ou de la lutte.

FBB - Quels sont les freins ?

D.V : On parle souvent des freins qui sont liés à l'organisation familiale puisque les femmes sont souvent à la tête des foyers et surtout de leur organisation. Donc, il faut déjà qu'elles gèrent leur propre vie professionnelle. Les activités des enfants, le parcours scolaire des enfants et le tout mis bout à bout, il se trouve qu'il reste peu de temps pour elles. Et dans ce temps qu'il leur reste, elles font le choix ou non du faire du sport. Mais voilà, ça reste un temps très contraint. On peut aussi parler, évidemment, des stéréotypes. On n'imagine pas forcément une femme faire du hockey sur glace ou du hockey sur gazon. C'est un peu dommage parce qu'il faut que ça soit ouvert à tous. Et puis, on peut aussi parler de la trop faible médiatisation du sport féminin encore actuellement, quand on regarde des journaux spécialisés qui ne consacrent que très peu de une à des exploits pourtant sportifs majeurs dans le sport féminin.

FBB - Est ce qu'on manque aujourd'hui de modèles de femmes à la tête des instances sportives?

D. V : Oui, je crois que je crois beaucoup au rôle modèle. J'en ai pris conscience en devenant moi même, en prenant progressivement des responsabilités, puisque cette prise de responsabilités interpelle les jeunes filles de mon comité. Et ça, ça me montre que oui, on a besoin de modèles pour pouvoir s'identifier. Donc, quand on des jeunes filles, des très jeunes enfants s'identifient facilement à un joueur de football ou une joueuse. Sans tenir compte du sexe. C'est vrai qu'après au niveau de l'adolescence, c'est un peu plus compliqué. Donc on manque de médiatisation des sportifs pour montrer aux jeunes filles que oui, ça existe. Oui, c'est possible. On peut avoir un parcours scolaire brillant et aussi faire du sport de haut niveau.

FBB - Donc, de votre point de vue, il faut encore et toujours, par exemple, donner les résultats des ligues féminines dans tous les sports et davantage pour que chaque jour, les jeunes filles et les jeunes hommes aussi puissent entendre que ces sports là sont pratiqués par tout le monde ?

D. V : Oui, voilà, parce que je crois que la diversité des sports, elle, existe même sur un territoire puisque comme la Bourgogne Franche-Comté, qui a des parties très rurales, on peut pratiquer beaucoup de sports. Pour autant, c'est vrai que les femmes restent quand même sous-représentées, avec un tiers des licenciés, donc sans rechercher la parité parfaite, on est quand même bien en dessous de l'égalité espérée.