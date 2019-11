Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Gironde, France

Qu'est ce qui déclenche cette violence, c'est l'une des premières questions face à ces drames qui subsistent dans notre société. Depuis de nombreuses années, les Associations œuvrent pour protéger les femmes, même si dans une relation conjugale l'homme peut lui aussi, être une victime. La femme face à la violence de son conjoint doit réagir rapidement. Des phénomènes de la vie quotidienne vont déclencher des pics de violences, comme l'explique Mélanie Maunoury Directrice de la Maison d'Ella à Bordeaux et aussi à Cacis au Grand Parc à Bordeaux et Bernadette Bonnac Hude Présidente du Cidff Gironde, le Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles.

Avant les pics il y a des tensions, puis une certaine manipulation s'installe, avec des pics, puis une période bien plus romantique, comme vous l'explique Mélanie Maunoury et Bernadette Bonnac Hude Copier

Mélanie Maunoury et Bernadette Bonnac Hude © Radio France - Isabelle Wagner

Une femme décède tous les deux jours sous les coups de son conjoint, une plateforme téléphonique gérée par l'Apafed gironde est ouverte 24 heures sur 24 heures : Le 3919. Rompre la relation conjugale est souvent difficile pour la femme, et bien souvent cette décision est liée au logement.

Partir du domicile est une décision délicate, car il faut avoir un hébergement pour soi et les enfants qui bien souvent sont les témoins de cette violence. Mélanie Maunoury de la Maison d'Ella à Bordeaux Copier

Il faut d'avantage de moyens, ne cessent de clamer les différentes Associations qui luttent contre ces violences et soutiennent les victimes, prendre en charge également les auteurs, pour stopper le processus de répétitions. Mélanie Maunoury Directrice de la Maison d'Ella à Bordeaux et aussi à Cacis au Grand Parc et Bernadette Bonnac Hude est Présidente du Cidff Gironde, toutes les deux espèrent plus de moyens financiers.