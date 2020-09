Journée internationale pour le climat : mobilisation d'Alternatiba devant Steel à Saint-Étienne

Une dizaine de militants d'Alternatiba se sont rassemblés ce samedi matin devant Steel à Saint-Étienne dans le cadre de la journée internationale pour le climat. Ils dénoncent les excès de ce genre de centres commerciaux et leurs conséquences pour la planète.

"Steel c'est le symbole du système qui continue d'aller droit dans le mur, c'est le titanic qui continue droit vers l'enfer qui nous est promis sur la planète terre" détaille Vincent Bony militant d'Alternatiba.

Leur action initialement prévue place Jean-Jaurès n'a pas été possible à cause du cointexte sanitaire et l'impossibilité de se rassembler de façon importante sur la voie publique.